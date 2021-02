LOSC Mercato : Un départ à l’étranger, la réponse de Galtier

Publié le 17 février 2021 à 23:00

À un an de l’expiration de son contrat, l’avenir de Christophe Galtier commence à susciter des interrogations. Le coach du LOSC s’est de nouveau confié sur son futur et notamment sur une première aventure hors de l’Hexagone.

Un avenir loin de la Ligue 1 pour Christophe Galtier ?

Sur le banc du Lille OSC depuis décembre 2017, Christophe Galtier réalise de belles prouesses avec le club nordiste. Les Dogues pointent actuellement à la 1re place du championnat et ont des raisons de croire au titre cette saison. Seulement, l’avenir de l’entraîneur lillois commence à susciter des doutes. Au terme de l’exercice en cours, il ne restera plus qu’un an de contrat au technicien de 54 ans. Dans les colonnes de L’Équipe, l’entraîneur du LOSC a évoqué son avenir. L’occasion de se prononcer sur un possible départ à l’étranger. S’il clame son amour pour la Bundesliga, « son atmosphère, l’esprit des tribunes, la désorganisation sur le terrain et l’attaque permanente », le coach lillois se voit rester dans l’Hexagone. « Avant, j'avais l'ambition d'aller entraîner à l'étranger. Ça m'est passé […] L’étranger n’est plus une fin en soi. Je n'ai fait aucune démarche pour m’exporter. Je suis bien en France », a confié le tacticien au quotidien sportif.

Une prolongation dans les tuyaux au LOSC

Sous contrat avec le Lille OSC jusqu’en 2022, Christophe Galtier semble donc parti pour rempiler. Les voyants sont d’ailleurs au vert pour une nouvelle prolongation de l’ancien coach de l’AS Saint-Étienne. Nouveau président du LOSC, Olivier Létang avait récemment fait part du plaisir qu’il éprouve à collaborer avec le tacticien marseillais. Il l’inscrit d’ailleurs dans la durée avec le club nordiste. Contrairement à son président, le principal intéressé a calmé le jeu au sujet d’un renouvellement de son contrat. « Ce qu’a dit le président est très flatteur, mais comme je l’ai dit, il n'y a pas d’urgence, j’ai encore un an de contrat. Je veux rester focalisé sur le jeu, je ne veux pas m’éparpiller dans des discussions », a déclaré le coach de Lille annoncé sur les tablettes de l’OL.













Par Ange A.