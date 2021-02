PSG : Mbappé ou Neymar, c’est qui le patron au Paris SG ?

Publié le 18 février 2021 à 23:00

Kylian Mbappé a brillé en Catalogne lors du match décisif du PSG contre le FC Barcelone, en Champions League. Cela en l’absence de Neymar, blessé et indisponible. Malgré tout, le triple buteur des Parisiens n’est toujours pas le patron de l’équipe, aux yeux d’un ex-milieu de terrain du Paris Saint-Germain devenu chroniqueur.

PSG : Mbappé n'est pas le leader, mais plutôt Neymar

En l’absence de Neymar, blessé, Kylian Mbappé a inscrit trois buts contre le FC Barcelone battu (4-1). C’était mardi, au Camp Nou, en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Meilleur buteur du club de la capitale, l’attaquant de 22 ans a en effet pris ses responsabilités. Malgré cette grosse performance devant Lionel Messi, le N°7 du Paris Saint-Germain n’est pas le leader technique de l’équipe de Mauricio Pochettino, selon Jérôme Rothen. « Ce n'est pas parce qu'il a mis trois buts qu'il doit tout revoir à la hausse et essayer de se croire leader du PSG. Ce qu'il n'est pas et qu'il ne sera jamais, tant que Neymar est là », a-t-il estimé, ce jeudi, dans Top of the Foot sur RMC Sport.

L’ancien parisien est catégorique sur le statut de Kylian Mbappé au sein des Rouge et Bleu. D’après son analyse, le natif de Bondy restera toujours dans l’ombre de la star brésilienne, malgré ses performances de haut niveau et ses statistiques affolantes. « Est-ce qu'il pense pouvoir vivre un peu derrière Neymar et continuer sa progression? C'est possible. Mais s'il pense le contraire, il faut qu'il s'en aille. C'est une certitude », a insisté le consultant sportif. Jérôme Rothen reconnait par ailleurs que Kylian Mbappé retrouve progressivement son meilleur niveau depuis le départ de Thomas Tuchel, avec qui il n’avait pas forcément un bon feeling. « Petit à petit, il remet les choses dans l'ordre. Barcelone, c'est un grand match. Mais on attend la confirmation », a-t-il commenté.

Les statistiques énormes des 2 joueurs décisifs

Kylian Mbappé et Neymar sont arrivés au PSG à l’été 2017. Le premier a débarqué de l’AS Monaco pour un montant estimé à 180 M€, alors que le second a été transféré du Barça pour la somme colossale de 222 M€. Le Français affole les statistiques avec ses 111 buts et 59 passes décisives en 153 matchs joués sous le maillot du Paris SG. Le Brésilien, lui, compte 83 buts et 47 passes décisives en 103 matchs disputés avec Paris, toutes compétitions confondues.













Par ALEXIS