Mercato OM : Longoria reçoit une réponse cash du Barça

L’OM poursuit son mercato ambitieux en étant actif sur plusieurs dossiers. Le club phocéen s’est positionné pour Marc Casado du FC Barcelone. Une piste pour laquelle Marseille a reçu une réponse cash.

Mercato OM : Casado, une piste vite refermée

En quête d’un nouvel équilibre au milieu, l’OM doit digérer deux départs : celui imminent de Jonathan Rowe vers Bologne et surtout celui d’Adrien Rabiot, écarté après son altercation musclée avec l’ailier anglais. Pour compenser, les dirigeants phocéens s’étaient tournés vers l’Espagne, lorgnant Marc Casadó (21 ans), profil prometteur du Barça.

Mais l’illusion a été de courte durée. Interrogé en conférence de presse, Hansi Flick a tranché sans détour : « Je lui ai parlé et il ne veut pas partir. Et je veux qu’il reste », a-t-il confié. En une phrase, le technicien allemand a fermé la porte à tout espoir marseillais, réduisant à néant les velléités de Longoria.

Flick verrouille son vestiaire

Le message est clair : le Barça ne compte pas se délester d’un seul maillon. Pour un club déjà confronté à une saison dense, Flick préfère la stabilité à l’aventure. « La saison sera difficile et nous avons besoin de tous les joueurs dont nous disposons actuellement. Il nous donne confiance et c’est ce que j’attends de lui », a-t-il ajouté.

À Marseille, ce refus est vécu comme un coup dur. Le mercato s’accélère et les options s’amenuisent. Longoria va devoir se montrer inspiré pour dénicher rapidement le successeur de Rabiot. Car si Barcelone a dit « non » avec fermeté, l’Olympique de Marseille, lui, n’a plus le temps d’attendre.