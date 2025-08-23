Mercato PSG : C’est officiel ! Il quitte le Paris SG

Le Parc des Princes a vibré ce vendredi, mais pas seulement pour la victoire du PSG face à Angers. Gianluigi Donnarumma a fait ses adieux émouvants au public parisien. Une page se tourne dans les cages du club francilien.

Mercato PSG : Donnarumma, un au revoir chargé d’émotion

La soirée devait être classique : un succès minimaliste (1-0), des trophées présentés au public, et un Parc des Princes en fête. Mais les regards se sont rapidement tournés vers Gianluigi Donnarumma, vêtu d’un simple jean et d’un sweat. Le message était clair : le gardien italien de 26 ans ne défend plus les buts du PSG.

Lire aussi : Mercato PSG : Donnarumma lâche un indice sur son futur club

Poussé par ses coéquipiers, « Gigio » a franchi la ligne de touche pour aller saluer le virage Auteuil. Ovation, chants à son nom, applaudissements nourris : la communion fut totale, presque solennelle.

Le @PSG_inside présente ses trophées au Parc des Princes pour célébrer une saison exceptionnelle 😍🏆 pic.twitter.com/vkuL70kWRM — L1+ (@ligue1plus) August 22, 2025

Le Paris SG perd son dernier rempart

Recruté comme un symbole d’avenir, Donnarumma s’en va après des saisons contrastées, entre parades décisives et critiques tenaces. Mais au Parc, seul comptait l’instant présent : un gardien ému, un public reconnaissant.

À voir

Mercato OM : Longoria reçoit une réponse cash du Barça

Lire aussi : Mercato PSG: Man City fomente un sale tour contre Donnarumma

Pour le PSG, la page est lourde de sens mais on est déjà tourné vers l’avenir. Le champion d’Europe a assuré ses arrières en s’offrant Lucas Chevalier comme successeur de Donnarumma dans les buts. Reste maintenant à voir où le gardien de but international italien pourra se relancer.