ASSE : La vérité éclate autour de Dennis Appiah

Le retour espéré de Dennis Appiah à l’ASSE a tourné court. Le défenseur a finalement dû déclarer forfait pour le déplacement à Boulogne. Si l’inquiétude planait, les raisons de son absence sont désormais connues.

Mercato ASSE : Appiah, un forfait qui interroge

Alors qu’il retrouvait enfin du rythme après ses premières minutes disputées face à Laval et Rodez, Dennis Appiah a dû lever le pied. En cause : une gêne ressentie en fin de semaine, confirmée par son absence à la dernière séance d’entraînement. Verdict sans appel : le latéral droit souffre d’une douleur à la cheville et ne sera pas du voyage dans le Nord.

Un coup dur pour Eirik Horneland, qui voyait en Appiah un atout d’expérience pour encadrer une défense encore en rodage. Mais dans la difficulté, l’ASSE ouvre la porte à une autre histoire : celle d’un jeune prometteur.

Stojkovic, l’opportunité inattendue

Le grand bénéficiaire de ce forfait s’appelle Strahinja Stojkovic. Tout juste arrivé de l’Étoile Rouge de Belgrade, le défenseur de 18 ans intègre pour la première fois le groupe professionnel. Une ascension express qui illustre la volonté du staff stéphanois de miser sur la jeunesse.

En attendant, la hiérarchie reste claire : João Ferreira occupera le couloir droit, fort de sa prestation convaincante contre Rodez, tandis que Stojkovic se tiendra prêt à saisir la moindre chance. Entre inquiétude et curiosité, ce contretemps autour d’Appiah pourrait finalement écrire un nouveau chapitre enthousiasmant pour les Verts.