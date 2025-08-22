Mercato SRFC : Habib Beye annonce la couleur pour le buteur

Après avoir vendu Arnaud Kalimuendo à Nottingham Forest, le SRFC est à la recherche d’un avant-centre pour renforcer son effectif d’ici la fin du mercato estival. Ce vendredi, Habib Beye, le coach du Stade Rennais, s’est exprimé sur le sujet.

Mercato SRFC : Habib Beye ne veut pas faire n’importe quoi

Très actif, le Stade Rennais a déjà enregistré les signatures de Valentin Rongier, Quentin Merlin, Przemyslaw Frankowki et Mahdi Camara. Pour autant, le SRFC n’en a pas encore terminé avec le mercato estival. Le club breton recherche notamment un avant-centre pour compenser le départ d’Arnaud Kalimuendo à Nottingham Forest contre un chèque de 31,50 millions d’euros. De passage en conférence de presse ce vendredi, Habib Beye a confirmé ce besoin, mais l’entraîneur du SRFC refuse de recruter pour recruter.

« On n’est surtout pas désespérés au point de prendre tous les attaquants de la planète. On veut un attaquant supplémentaire, on est sur le marché et on avance sur nos dossiers, mais si demain cet attaquant est beaucoup trop cher ou hors de prix, on ne fera pas n’importe quoi, on ne paiera pas un prix qui ne mérite pas qu’il soit payé, et si on doit rester en l’état, je suis très content de mon effectif actuellement et on continuera comme ça, car il est compétitif », a notamment déclaré Habib Beye, avant de dévoiler le profil de l’attaquant recherché.

« On a besoin d’un attaquant qui soit en capacité d’attaquer le dos de la défense comme peut le faire un Mousa Al-Tamari, mais avec peut-être plus de puissance. Et capable d’occuper la surface, à l’image d’un Kader Meïté qui peut devenir ce joueur-là, mais qui doit encore progresser sur ses appels profonds et dans la place qu’il prend dans la surface, car il en a les capacités, à développer. Mais donc oui, il s’agirait d’un attaquant capable de marquer, d’être efficace très vite, qui a prouvé qu’il peut s’adapter dans un club comme le nôtre », a expliqué le technicien sénégalais.

Aux dernières nouvelles, le SRFC serait sur le point de finaliser l’arrivée de Conrad Harder avec le Sporting Portugal. Les négociations se seraient intensifiées récemment et seraient sur le point d’aboutir à un accord pour l’avant-centre de 20 ans.

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Conrad Harder est évalué à 24 millions d’euros sur Transfermarkt. Malgré l’intérêt de grands clubs européens, notamment l’AC Milan, le jeune international danois aurait donné son accord de principe pour rejoindre le Stade Rennais Football Club. Auteur de 13 buts et 10 passes décisives en 54 matches toutes compétitions confondues, l’ancien joueur de Nordsjaelland a convaincu le staff rennais de miser sur lui pour tourner la page Arnaud Kalimuendo.