ASSE Mercato : Ça sent la fin pour Dennis Appiah

Dennis Appiah est absent du groupe de l’ASSE pour le match contre l’US Boulogne. Une absence qui profite aux recrues, João Ferreira et Strahinja Stojkovic.

ASSE : Appiah blessé, Ferreira et Stojkovic en roue libre

L’entraineur de l’ASSE n’a pas convoqué Dennis Appiah pour la 3e journée de Ligue 2 et le déplacement à Boulogne-sur-Mer. Selon Peuple-Vert, il a été touché lors de l’entraînement ce vendredi et a rejoint l’infirmerie. Le club n’a pas communiqué sur la nature de la blessure du défenseur et la durée de son indisponibilité. En l’absence du Franco-Ghanéen, Eirik Horneland a convoqué Strahinja Stojkovic, l’un des deux arrières latéraux droit recruté juste avant le début de la Ligue 2.

Lisez aussi : ASSE : Une absence surprise contre Boulogne, la compo

À voir

OM vs Paris FC : De Zerbi tient un renfort en attaque !

Il faut dire que la blessure de Dennis Appiah n’est pas bon signe pour lui, parce que son statut de titulaire était déjà contesté à la suite du match nul concédé par l’AS Saint-Etienne à Laval (3-3). Il avait ensuite été remplaçant contre Rodez AF, au profit de João Ferreira. Il était entré en jeu à la place de ce dernier, à la 57e minute.

Horneland encense Ferreira : « C’est un top joueur, un leader »

Quant au défenseur portugais, il avait été encensé par Eirik Horneland pour sa belle prestation lors de la large victoire des Verts (4-0). « João Ferreira est un top joueur, c’est un leader à l’ASSE. Il a vraiment un gros physique, un niveau athlétique intéressant qui peut le rendre utile à l’équipe dans son couloir, à la fois offensivement et défensivement. Il a une grosse personnalité également. Je suis très heureux de travailler avec lui », a-t-il apprécié.

Lisez aussi : ASSE Mercato : Une jeune talent débarque en renfort (Off)

Il n’y a pas de doute, le joueur débarqué de Watford est le renfort tant attendu par le coach des Stéphanois pour renforcer le couloir droit. « Avec l’expérience que João Ferreira a engrangée à Udinese et au Portugal, ça fait de lui un leader de l’équipe. On sent qu’il a envie d’apporter à l’équipe, au club, qu’il veut être important au sein de ce vestiaire. Il amène de l’énergie et de l’expérience en dépit de son jeune âge », a souligné Eirik Horneland.

João Ferreira dévoile son ambition à Saint-Etienne

Ces propos élogieux sonnent comme la fin pour Dennis Appiah, à 10 jours de la fin du mercato d’été. Entretemps, João Ferreira se réjouit de la confiance de son nouveau coach. « Le coach a dit que j’étais un leader ? C’est mon attitude sur et en dehors du terrain. Je suis à l’écoute de mes partenaires […]. Pour moi, c’est naturel. Ce qui me définit, c’est plus la volonté d’aider les autres […]. Lors de mon passage en Serie A avec l’Udinese par exemple, j’ai gagné en intensité en sérieux et en concentration. Ce sont des choses que je peux retranscrire ici à Saint-Etienne », a-t-il déclaré.

À voir

Mercato SRFC : Habib Beye annonce la couleur pour le buteur

Au portugal, João Ferreira avait évoulé au Benfica, son cub formateur, à Vitoria Guimarães, au Rio Ave et au SC Braga.