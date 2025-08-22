Classement ASSE : Nancy et Clermont délogent Saint-Etienne

Leader de la Ligue 2, l’ASSE a été éjecté au classement par l’AS Nancy et Clermont Foot à l’issue des premiers matchs de la 3e journée disputée vendredi.

Classement ASSE : Les Verts glissent à la 3e place avant Boulogne

L’ASSE n’est plus en tête du championnat. Elle a été délogée par l’AS Nancy et Clermont Foot 63 qui ont joué ce vendredi, en ouverture de la 3e journée de Ligue 2. Les Nancéiens sont allés gagner à Amiens (0-1), tandis que les Clermontois se sont imposés à Dunkerque (1-3). L’ASNL a pris seule la tête du classement avec 7 points, juste devant Clermont, qui compte 5 points.

L’AS Saint-Etienne a chuté provisoirement à la 3e place, en attendant sa confrontation avec l’US Bologne au stade de la Libération, samedi (20h). Un déplacement qualifié de difficile par l’entraineur Erik Horneland. Pour reprendre la première place du classement, l’ASSE doit absolument remporter le match à Boulogne-sur-Mer. Une simple victoire, peu importe l’écart, permettrait aux Verts de repasser devant Nancy-Lorraine, à la meilleure différence de buts.

En revanche, les Stéphanois seront éjectés du podium s’ils s’inclinent face aux Boulonnais. Leur éventuelle défaite profiterait à Pau FC, Montpellier HSC, le Stade de Reims et Troyes, qui ont tous 4 poinst comme l’AS Saint-Etienne.