LOSC : Les mots durs de Christophe Galtier après l'Ajax

Publié le 19 février 2021 à 05:30

Le Lille OSC a manqué son retour en Ligue Europa en s’inclinant à Pierre-Mauroy contre l’Ajax Amsterdam (1-2). Christophe Galtier n’a pas été tendre envers ses poulains après ce seizième de finale aller.

La déception de Christophe Galtier après la défaite

Leader de Ligue 1, le Lille OSC signait son retour en Ligue Europa ce jeudi contre l’Ajax Amsterdam. Seulement, le LOSC a raté son retour en Coupe d’Europe en s’inclinant (1-2) contre les Néerlandais. Les Dogues avaient pourtant ouvert le score par l’intermédiaire de Timothy Weah à la 72e minute de jeu. Ils se sont faits renverser en fin de match par Dusan Tadic (87e, s.p) et Brian Brobbey (89e). Christophe Galtier a fait part de sa déception après la rencontre. Le coach lillois déplore surtout le visage affiché par ses poulains. « On a fait un non-match. Certes, il y avait la qualité de l’Ajax qu’on ne découvre pas. Mais par rapport à ce qui était prévu, par rapport à notre jeu, on a été en deçà de ce qu’on aurait dû faire […] La déception n’est pas liée à la défaite mais au visage qu’on a montré. On n’a pas joué », a déclaré l’entraîneur lillois.

Rendez-vous pris pour Amsterdam

Déçu par la prestation de ses Dogues, Christophe Galtier ose tout de même espérer qu’ils se montreront sous un meilleur jour dans une semaine. Le coach du Lille OSC croit toujours à la qualification de son équipe. Mais cela passe par une meilleure application contre l’Ajax Amsterdam qui évoluera à domicile au retour jeudi prochain. « J’ose espérer que c’est un accident et qu’on retiendra la leçon... On est tombés sur une équipe supérieure à nous mais on doit avoir beaucoup plus de calme et de maîtrise. Il peut se passer encore beaucoup de choses au retour », a poursuivi le coach du LOSC.













Par Ange A.