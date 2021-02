PSG Mercato : Le point sur l'avenir de Moise Kean et Florenzi

Publié le 19 février 2021 à 12:30

Outre la prolongation des contrats de Kylian Mbappé et Neymar, le PSG doit également se pencher sur les dossiers Alessandro Florenzi et Moise Kean. Ces deux joueurs, qui se sont imposés au sein du club de la capitale, sont prêtés jusqu’à la fin de la saison. Une option d’achat accompagne le contrat du premier.

PSG : Florenzi et Moise Kean se sont imposés

Le PSG met les bouches doubles pour prolonger les contrats de ses deux stars : Kylian Mbappé et Neymar, dont le bail respectif expire le 30 juin 2022. Parallèlement, Leonardo doit également régler la situation d’Alessandro Florenzi et Moise Kean. Le défenseur et l’attaquant ont renforcé le Paris Saint-Germain, lors du mercato d’été dernier. Le premier a pris la place de Thomas Meunier parti à Dortmund et le second a comblé le départ d’Edinson Cavani à Manchester United.

Sans souci d’adaptation, les deux internationaux italiens se sont imposés dans l’équipe parisienne. Le jeune avant-centre est même décisif avec 10 au compteur en 17 matchs de Ligue 1 disputés, et plus globalement 16 buts marqués en 25 apparitions, toutes compétitions confondues. Le N°18 du PSG a marqué 3 buts en Ligue des champions, dont un précieux contre le FC Barcelone, mardi au Camp Nou, en 8e de finale aller. Arrière latéral droit, Alessandro Florenzi est aussi décisif sous le maillot des Rouge et Bleu. Il a inscrit 2 buts et a offert une passe décisive, en 16 matchs joués en championnat.

8 M€ pour conserver Alessandro Florenzi

Leonardo serait donc bien inspiré en conservant les deux joueurs importants du dispositif de Mauricio Pochettino. D’après les informations de L’Équipe, le directeur sportif du Paris SG a décidé de lever l’option d’achat du défenseur de 29 ans, par ailleurs capitaine de la sélection italienne. Ce dernier est également d’accord pour rester à Paris où il a retrouvé du temps de jeu, contrairement à l’AS Rome où il était en grande difficulté. Selon le quotidien sportif, l’indemnité de transfert de Florenzi est fixée à 8 M€. Un montant à la portée de la bourse du PSG.

Pas de négociations avec Everton pour Kean

En revanche, le cas Moise Kean est plus compliqué pour Leonardo. Il est prêté sans option d’achat. Du coup, le dirigeant brésilien devrait négocier son éventuel transfert avec Everton, qui n’est pas forcément vendeur. Et d’après les informations de Fabrizio Romano (journaliste italien), le club de Premier League exige entre 60 et 70 M€ pour le transfert du buteur de 21 ans. Il est sous contrat avec les Toffees jusqu’en juin 20224. Selon Transfermarkt, le coût du joueur d’origine ivoirienne, sur le marché, est de 30 M€. Par ailleurs, Le Parisen croit savoir qu'il n'y a pas encore de négociation entre les deux clubs pour Moise Kean.













Par ALEXIS