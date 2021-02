PSG Mercato : Le message pressant de Maracineanu à Mbappé

Publié le 19 février 2021 à 14:00

Kylian Mbappé, auteur de 3 buts contre le Barça en Ligue des champions, a été phénoménal au Camp Nou. Il a ainsi confirmé son talent, ses qualités techniques et son efficacité, aux yeux de tout monde. Alors que l’attaquant réfléchit à la proposition de prolongation de son contrat au PSG, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu a tenté de le convaincre de rester dans la capitale.

Kylian Mbappé tient une offre de 4 saisons du PSG

Kylian Mbappé a fait chuter Lionel Messi, lors du match aller des 8e de finale de la Champions League. Il a marqué 3 buts contre le FC Barcelone, mardi en Catalogne. Le PSG avait été mené (1-0, 27e), suite à un pénalty transformé par le sextuple Ballon d’Or. Mais révolté, les Parisiens ont renversé le club catalan (4-1), grâce à un triplé du meilleur buteur des Rouge et Bleu (32e, 65e et 85e) et un but de Moise Kean (70e). Kylian Mbappé a en effet pris ses responsabilités, en absence de la star Neymar, blessé. Après son match de haut niveau contre les Blaugrana, il a attisé davantage l’intérêt des clubs qui souhaitent le recruter, notamment le Real Madrid et Liverpool.

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, le jeune joueur tient entre ses mains une offre du PSG, d’une durée de 4 saisons, en vue de la prolongation de son bail. La réponse de ce dernier est attendue, car il s’est donné un temps précieux de réflexion, avant l'ouverture du mercato d'été. « Je suis en réflexion, parce que c'est une signature. […] C'est vraiment une réflexion. Je n'ai pas envie de signer un contrat et de dire, un an après, que je veux partir… Si je signe, c'est pour rester. C'est pour ça que ça amène une réflexion », a justifié le champion du monde 2018.

Maracineanu demande au buteur de rester à Paris

Il faut dire qu’il est possible que Kylian Mbappé décide d’aller voir ailleurs, surtout si le Paris Saint-Germain échoue encore en coupe d’Europe, cette saison. En plus des Merengues en Espagne et des Reds en Angleterre, Manchester City et la Juventus sont également en embuscade pour tenter de transférer le footballeur de 22 ans. Conscient de l’intérêt de ces grosses écuries, le PSG va réclamer 200 M€ pour son décisif joueur, selon les informations du journal Le Parisien. Face à toutes ces éventualités, Roxana Maracineanu est montée au créneau. Elle a invité ouvertement l’international français à se détourner des clubs étrangers. « Kylian Mbappé, reste en France ! On veut continuer à te voir jouer comme ça », a-t-elle déclaré sur France Info, ce vendredi. « On a besoin de toi, le public a besoin de toi, le Paris SG a besoin de toi et les jeunes footballeurs ont besoin d’avoir des exemples », a expliqué la ministre des Sports.













Par ALEXIS