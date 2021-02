PSG - AS Monaco : La principale menace parisienne identifiée

Publié le 20 février 2021 à 09:00

Le PSG reçoit l’AS Monaco ce dimanche en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Entraîneur de l’ASM, Niko Kovac s’est prononcé sur les forces en présence pour ce choc.

Niko Kovac dévoile le danger du PSG

Troisième de Ligue 1, le Paris Saint-Germain affronte son principal poursuivant ce dimanche. Le PSG sera opposé à l’AS Monaco (4e) au Parc des Princes. Le club de la capitale compte cinq points d’avance sur le club de la Principauté. C’est avec un air revanchard que les Parisiens vont accueillir les Monégasques. La bande à Marquinhos s’était inclinée (3-2) sur la pelouse de Monaco alors qu’elle menait deux buts à zéro à la mi-temps. Dans son antre, Paris voudra donc laver cet affront et rester au contact de Lyon et Lille. Niko Kovac en est conscient et a déjà identifié l’homme à surveiller côté parisien. Le technicien croate se méfie de Kylian Mbappé. Meilleur buteur du championnat avec 16 réalisations, ce dernier reste sur un triplé contre le Barça en Ligue des champions. « Le PSG est une équipe de classe mondiale. Ils marquent beaucoup de buts et Kylian Mbappé est actuellement en pleine forme. Nous devons essayer de l’arrêter », a prévenu l’entraîneur de l’ASM en conférence de presse.

Les clés de Kovac pour contenir Mbappé et battre Paris

Contre le PSG, Niko Kovac a laissé entendre qu’il allait élaborer un plan anti-Mbappé. Le technicien croate espère tout de même que sa stratégie n’offrira pas plus d’espace aux coéquipiers du champion du monde tricolore. « Nous ne pouvons pas arrêter Mbappé en un contre un. C’est mission impossible. Nous devons être unis, nous devons s’en occuper ensemble, mais cela peut rendre les autres joueurs du PSG plus libres, il faut faire un bon travail physique et tactique pour compenser cela », a indiqué le coach de l’AS Monaco.













Par Ange A.