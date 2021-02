FC Nantes : Annonce de Kombouaré pour la suite de la saison

Publié le 21 février 2021 à 05:30

Investi entraîneur du FC Nantes il y a une dizaine de jours, Antoine Kombouaré affiche un souhait fort pour son avenir. Le technicien de 57 ans n’entend pas plier bagages dans les prochains mois.

Antoine Kombouaré scelle son avenir avec le FC Nantes

Antoine Kombouaré avait frappé un grand coup pour ses débuts sur le banc du FC Nantes. Le successeur de Raymond Domenech avait débuté son aventure par une victoire sur la pelouse du SCO Angers (1-3). Désigné par Kita pour éviter une relégation au FCN, le technicien n’entend pas échouer dans sa mission. Mieux, il s’inscrit dans la durée avec le club des bords de l’Erdre. « Je dois tout faire pour être le quatrième et dernier entraîneur de la saison pour éviter de me faire virer comme ça en cours de saison », a déclaré le coach des Canaris au micro de France Info. Dans sa sortie, Kombouaré s’est également prononcé sur la crise entre les supporters nantais et le président Waldemar Kita. Une bonne frange de ces supporters exigent le départ du président nantais.

L’appel à l’unité de Kombouaré

Pour Antoine Kombouaré, il importe surtout de faire rayonner le FC Nantes en cette période de crise. Le FCN n’est que 17e de Ligue 1 et se retrouve à jouer le maintien cette saison. « Je sais que c’est un environnement difficile, hostile, avec aujourd'hui des supporters qui sont en guerre avec le club et avec le président Kita. Mais il faut qu'on fasse abstraction de tout ça. Il faut qu'on reste concentré et qu’on fasse en sorte d'obtenir le maintien », a expliqué l’ancien coach de Toulouse. Engagé à sauver Nantes, il a obtenu un nul contre Marseille (1-1) samedi lors de la 26e journée. Il va tenter de renouer avec la victoire lors de la prochaine journée. Les Canaris seront opposés aux Crocos du Nîmes Olympique (19e).













Par Ange A.