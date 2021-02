PSG : Retour à la réalité pour Paris, battu par l’AS Monaco

Publié le 21 février 2021 à 23:45

Le Paris Saint-Germain s’est encore incliné contre l’AS Monaco (0-2) dimanche en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Un coup dur pour le PSG, vainqueur du FC Barcelone mardi en Ligue des champions.

Niko Kovac réussit encore son coup contre le PSG

Fort de son large succès en Ligue des champions contre le Barça (1-4), le PSG était ultra favori contre l’AS Monaco. Dimanche, le Paris Saint-Germain recevait le club de la Principauté en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Battus lors de leur dernière confrontation, les Parisiens n’ont pas réussi à prendre leur revanche contre Monaco. Les hommes de Mauricio Pochettino se sont inclinés (0-2) au Parc des Princes contre les Monégasques. Sofiane Diop (6e) et Guillermo Maripan (51e) ont permis au club du Rocher de l’emporter sur la pelouse du champion de France. Les Rouge et bleu calent à la 3e place du championnat après cette contreperformance. Contre l’ASM, Mauricio Pochettino a concédé sa deuxième défaite sur le banc parisien.

Ben Yedder savoure l’exploit de Monaco au Parc

Muet contre le Paris Saint-Germain, Wissam Ben Yedder était aux anges après le coup de sifflet final. L’avant-centre monégasque a dévoilé les clés de la victoire des siens dans l’antre du PSG. « C’est un très bon match. On a été costauds physiquement. On savait qu’athlétiquement, ils avaient joué contre Barcelone, ils avaient fait un gros match. Ils allaient avoir un petit pépin physique on va dire. On a essayé de jouer le match à fond », a lâché le buteur monégasque au micro de Canal+. Il espère que le club du Rocher va étendre sa série d’invincibilité après cet exploit. « Aujourd’hui, on essaye de construire ce qu’on fait habituellement. C’est bien pour tout le monde », a-t-il poursuivi. Vainqueur de Paris, l’AS Monaco reste 4e de Ligue 1 mais revient à deux points de sa victime du soir.













Par Ange A.