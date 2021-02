OM Mercato : Sampaoli à Marseille dès vendredi 26 février

Publié le 22 février 2021 à 07:30

Du côté de l’ OM, c’est l’épilogue dans le dossier Jorge Sampaoli. L’Argentin va devenir entraîneur de l’Olympique de Marseille dès la semaine prochaine.

Mercato OM : La date d’arrivée de Jorge Sampaoli connue

On le disait proche de l’ OM qui le courtise depuis le départ d’ André Villas-Boas, Jorge Sampaoli va bien devenir coach du club phocéen. Un accord a été trouvé entre la formation marseillaise et le technicien argentin. Il ne restait plus qu’une date d’arrivée pour situer le début de la mission du compatriote de Dario Benedetto à la tête de l’équipe phocéenne.

Dimanche 21 février 2021, dans le Canal Football Club, l’indication sur le jour d’arrivée de Jorge Sampaoli, pour remplacer Nasser Larguet sur le banc du club de foot phocéen, est tombée. Selon les journalistes de l’émission sportive phare de la chaine cryptée, un accord a bien été trouvé et le technicien argentin devrait bien atterrir sur le Vieux Port vendredi. Il devrait être présenté dans la foulée aux supporters olympiens.

Les premiers matches de Jorge Sampaoli pourraient être l’olympico face à Lyon le 28 février puis l’affiche contre Lille OSC, en tête de la Ligue 1, le 3 mars. Avant son arrivée, Marseille sort d’un match nul 1-1 face au FC Nantes. Alors que l’équipe olympienne était dominée 1-0, Dimitri Payet a surgi sur un centre pour catapulter le ballon dans les buts d’ Alban Lafont, gardien du FCN.

Entraîneur de l’Olympique de Marseille, une décision avancée ?

Cette information tranche avec celles qui circulaient auparavant, à savoir que la direction de l’ équipe phocéenne n’attendait pas se précipiter pour désigner un nouveau coach. Il était dit que Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud étaient prêts à patienter avant d’engager le bon entraîneur. Pablo Logoria, qui connait bien Sampaoli pour l’avoir connu au FC Séville, a dû pousser pour avancer la décision.

L’Argentin devra relancer son compatriote, le buteur Dario Benedetto, amorphe depuis le début de cette saison. Face à son manque d’efficacité devant les buts, c’est le milieu de terrain offensif Florian Thauvin (7 buts) qui fait la course en tête au classement des meilleurs buteurs phocéens. Le nouvel entraîneur arrive après le coup de gueule des groupes de supporters marseillais. Ces derniers ont tapé du poing sur la table contre les dirigeants à qui ils reprochent la mauvaise gestion de l’OM.

Forcement, Jorge Sampaoli arrive à un moment spécial de la vie du club. Ses premiers matchs devront être couronnés de succès au risque de donner raison à Adil Rami. L’ancien défenseur du FC Séville et de l’OM ne voit pas le technicien sud-américain réussir sa mission avec l’équipe actuelle. Pour lui, pour optimiser ses chances de succès, il lui faudra réaliser plusieurs transferts de joueurs à différents postes au prochain marché des transferts. Pour le prochain mercato OM, les priorités devraient être la venue d’un vrai attaquant, un milieu de terrain défensif de poigne et un défenseur central de meilleur niveau. La question du remplaçant de Steve Mandanda dans les buts phocéens pourrait aussi revenir sur la table.

Les débuts du technicien de 60 ans au bord de la pelouse du stade Vélodrome se feront bien, sauf revirement de dernière minute, face à Lyon le week-end prochain. On sait d'office que l'Olympique de Marseille aura du mal à accrocher le titre de champion de France cette saison. Son nouvel entraîneur devra cependant réussir à le qualifier en Ligue des Champions ou en Ligue Europa pour éviter une saison catastrophique.













