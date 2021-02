LOSC : Galtier en appelle à l'exploit lillois en Ligue Europa

Publié le 22 février 2021 à 10:00

Le LOSC a réagi à la perfection après sa défaite frustrante contre l'Ajax Amsterdam, en seizièmes de finale aller de la Ligue Europa (1-2). En s'imposant largement au Moustoir, contre le FC Lorient (4-1), les joueurs de Christophe Galtier n'ont pas laissé la place au doute face à un promu certes mal classé, mais dans une dynamique très positive et avec un esprit conquérant. De quoi préparer parfaitement le match retour contre les Néerlandais, jeudi à Amsterdam, où Lille OSC devra réaliser "un exploit". En attendant, les Nordistes ont consolidé leur place de leader de Ligue 1 et ont mis le PSG à quatre points, suite à sa défaite contre l'AS Monaco.

Une victoire très satisfaisante pour le LOSC

Lille OSC a fait la bonne opération du week-end à l'occasion de la 26e journée du championnat de France. Grâce à sa belle victoire en Bretagne, contre le FC Lorient de Christophe Pelissier, le LOSC a conforté sa première place au classement de Ligue 1. Il garde trois points d'avance sur l'Olympique Lyonnais, vainqueur à Brest vendredi (3-2) et en compte désormais quatre sur le Paris SG, qui a de nouveau perdu, cette fois au Parc des Princes contre l'AS Monaco (0-2). "Je suis très satisfait de la victoire, qui est importante, a déclaré Christophe Galtier en conférence de presse. Et satisfait du contenu. Les conditions étaient difficiles, le terrain n'était pas idéal, mais on a montré autre chose que face à Brest (0-0). On a été plus entreprenants, avec plus d'animation offensive entre les uns et les autres."

"C’était sûrement notre match le plus maîtrisé de 2021", a continué l'entraîneur du LOSC, content de la réaction de ses joueurs après la défaite dans les derniers instants contre l'Ajax jeudi (1-2) à Pierre-Mauroy. "On n’a pas concédé beaucoup de situations, sinon le but sur une erreur défensive. Désormais, il faut qu’on soit concentrés, mais pas nerveux - j’avais prévenu le groupe de ne pas s’impatienter - et on a eu le bonheur de marquer en premier. Rentrer aux vestiaires avec l’avantage, connaissant la qualité mon groupe, je savais que c’était important." C'est le défenseur José Fonte qui a mis les siens devant, alors que les Merlus avaient égalisé par Hergault après l'ouverture du score lilloise par Gravillon contre son camp. Les Dogues ont ensuite enfoncé le clou en seconde période par Ikoné et Bradaric. "Gagner ici, ce n'est pas quelque chose de banal, Lorient restait sur cinq matches sans défaite, contre le PSG, Monaco... C'est une assez belle victoire. Je n'étais pas inquiet sur l'état d'esprit du groupe."

À Amsterdam pour faire un exploit en Ligue Europa

Christophe Galtier assure que ses joueurs sont revanchards pour le match retour contre l'Ajax Amsterdam en Coupe d'Europe. "Les joueurs ont tous envie de réussir collectivement, il y aura automatiquement des retombées individuelles. Il y avait une grande attente face à l'Ajax et ils ont déçu. Quand on déçoit, on prend un coup sur la tête. On a bien réagi. On était trois jours après notre match face à l’Ajax, le groupe était touché vendredi matin. Finalement, même on a injecté de la fraîcheur dans le 11 de départ, elle était importante. Les joueurs qui n’avaient pas démarré face à l’Ajax ont répondu très favorablement contre Lorient. C’est bon signe pour le groupe. Ça maintient notre dynamique et notre position au classement. Jeudi, on ne sera pas favoris. Pas seulement du fait d'avoir perdu à domicile (1-2) mais à cause de l'expression de l'Ajax, il faudra un exploit pour arriver à les éliminer." Et le LOSC sait y faire, il a déjà remporté une victoire tonitruante (3-0) sur la pelouse de l'AC Milan en phase de poule.













Par Matthieu