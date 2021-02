LOSC : Un forfait et des inquiétudes avant de défier l'Ajax

Publié le 24 février 2021 à 23:30

Le Lille OSC est dans l’obligation de s’imposer jeudi pour poursuivre son aventure en Ligue Europa. Opposé à l’Ajax Amsterdam, le LOSC sera privé d’un attaquant. Christophe Galtier croit néanmoins à un exploit malgré ce forfait de taille.

Le point sur le groupe du LOSC avant Amsterdam

Battu à Pierre-Mauroy (1-2) en seizième de finale aller de la Ligue Europa, le Lille OSC se retrouve dos au mur. Le LOSC doit l’emporter ce jeudi sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam pour continuer son épopée en Coupe d’Europe. Mais comme au match aller, le club nordiste devra encore faire sans Burak Yilmaz. Avant de défier le champion des Pays-Bas, Christophe Galtier a fait le point sur son groupe. Le coach lillois a notamment confirmé le forfait de son avant-centre turc. Touché au mollet, l’attaquant de 35 ans n’a plus disputé de rencontre depuis mi-janvier. Le club nordiste sera fixé sur le cas de son capitaine ce jeudi. « J’ai quasiment arrêté mon onze de départ mais avec deux incertitudes, notamment pour José Fonte, qui a eu une petite alerte en fin de séance ce matin [mercredi] et avec qui on fera le point demain [jeudi] en début d’après-midi », a-t-il indiqué selon les propos relayés par L’Équipe.

La recette de Galtier pour renverser l’Ajax

Malgré ce forfait et ces inquiétudes de dernière minute, Christophe Galtier espère ramener un bon résultat d’Amsterdam. Le coach du Lille OSC a livré la recette pour inverser la tendance contre le club néerlandais. Pour le technicien marseillais, ses poulains doivent « plus jouer » et « moins subir ». « On sera dans ce qu’on a l’habitude de faire mais avec plus de précision et d’intensité pour contrarier cette belle équipe […] Il faudra se livrer sans aucune retenue à la fois de manière intelligente et en même temps insouciante », a déclaré l’entraîneur lillois. Reste plus qu’à savoir si cette recette suffira pour dominer les Lanciers dans leur antre.













Par Ange A.