Stade Rennais : Le SRFC doit reprendre le contrôle contre Nice

Publié le 25 février 2021 à 14:30

Le Stade Rennais accueille l'OGC Nice, vendredi soir au Roazhon Park pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Sur cinq matches sans victoire et deux défaites de rang, contre l'ASSE (0-2) et Montpellier (1-2), les joueurs de Julien Stéphan doivent vite reprendre le contrôle de la situation pour ne pas vivre une fin de saison catastrophe, comme l'a préconisé en conférence de presse d'avant match le gardien des Rouge et Noir, Alfred Gomis.

Le Stade Rennais au rebond contre l'OGC Nice

Alfred Gomis reconnait que la rencontre de vendredi soir contre l'OGC Nice revêt une importance particulière. "Comme tous les matches. Chaque match qui arrive est toujours le plus important de la saison. Après, tu ne peux pas revenir dessus. Donc on prépare le match contre Nice comme on a préparé celui contre Montpellier. Ça veut dire être prêt à aller au combat et arriver au résultat qu’on espère. Aujourd’hui, le match de Nice est le plus important de la saison et après le match de Nice, ce sera le prochain match, le plus important de la saison." Le Stade Rennais fait d'ailleurs tout pour redresser la barre et sortir de sa mauvaise passe. "Je pense que tout le monde se donne à fond, aussi bien lors des entraînements que pendant les matches, a déclaré le gardien des Rouge et Noir. Après, ça arrive à tout le monde de ne pas être performant. On continue à travailler, à s’améliorer, pour sortir de cette situation."

Le successeur d'Edouard Mendy, parti garder les buts de Chelsea au mercato d'été, est convaincu que le Stade Rennais peut revenir. Malgré les éliminations des Coupes, et les performances vacillantes en Ligue 1. "Ce sont des choses différentes, car ce sont des compétitions différentes. Par exemple, la Ligue des champions, c’est une compétition qu’on venait juste de découvrir, on ne l’avait jamais jouée. La Coupe de France est toujours une compétition difficile car elle repose sur des matches directs. Et le championnat, on est en train de faire ce que l’on doit faire, ce qu’on est capable de faire. Simplement, les résultats ne sont pas là dans cette période. Mais on ne doit pas se prendre la tête, car on a montré avant qu’on avait des qualités pour faire de bonnes choses, on doit retrouver notre confiance."

Alfred Gomis appelle au réveil des troupes

La gardien du SRFC ne s'imagine pas ses concurrents perdre trop de points, il faudra donc être irréprochable du côté de Rennes. Et les mal classés, comme l'OGC Nice, vont vendre chèrement leur peau. "Les adversaires ne pourront pas faire de mauvais pas et nous pareil. Nous n’avons plus le contrôle de la situation. Mais nous allons faire le maximum pour le reprendre, ce contrôle. C’est normal que dans une saison, il y ait des hauts et des bas. On a perdu la cinquième place mais si on regarde tous les autres championnats aussi, on voit que c’est vraiment compliqué qu’une équipe commence à la troisième place et termine à la troisième place. Ça peut arriver de descendre de cette position, mais on peut vite revenir." Le Stade Rennais semble pouvoir rester encore maître de son destin, le promu lensois et le FC Metz peuvent marquer le pas et l'OM continuer à stagner. Mais il va falloir renouer avec la victoire, et vite, pour les hommes de Julien Stéphan.













Par Matthieu