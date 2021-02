Stade Rennais Mercato : Nouveau contrat pour une pépite

Publié le 25 février 2021 à 17:30

Révélation du Stade Rennais cette saison, Adrien Truffert est récompensé de sa bonne première saison en Ligue 1. La Direction de son club formateur a blindé son contrat de deux saisons supplémentaires, ce jeudi, sans attendre le mercato d'été.

Le Stade Rennais avec Truffert jusqu'en juin 2025

Lancé en Ligue 1 cette saison, Adrien Truffert a satisfait les attentes du staff technique du Stade Rennais, mais également de la Direction du club breton. Ainsi, son contrat initial, valide jusqu'en juin 2023, a été prolongé de deux ans. Le jeune défenseur est donc désormais lié au SRFC jusqu'en juin 2025. Il avait signé son premier contrat professionnel, le 28 mai 2020 et a joué 23 matchs, dont 18 en Ligue 1 et 5 en phase de poule de la Ligue des champions cette saison.

L’international français Espoir (U21) a livré ses premières impressions, dans la foulée de sa nouvelle signature au Stade Rennais FC. « Je suis très heureux de prolonger avec mon club formateur. Je pense que c’est allé plus vite que prévu mais tant mieux. C’est beaucoup de travail, de la combativité. Aujourd’hui, ça a payé. Il faut continuer de travailler encore plus pour aller encore plus loin. On est tout le temps en apprentissage dans le football, mais je me sens forcément plus fort », a réagi Adrien Truffert.

Maurice et Stéphan savourent la nouvelle signature

Florian Maurice, directeur technique des Rennais, a également réagi à la prolongation du bail d'Adrien Truffert. « C’est franchement une belle nouvelle pour le club, de pouvoir s’appuyer sur les joueurs issus du centre de formation. L’évolution d’Adrien a été très positive et très rapide. C’est une grande satisfaction, car il a montré qu’il mérite d’être là, qu’il mérite cette prolongation. À lui de continuer à bien travailler et faire tout ce qu’il faut au quotidien pour progresser », a-t-il déclaré.

Coach des Rouge et Noir, Julien Stéphan y est également allé de son commentaire sur la progression du prometteur arrière latéral gauche.

« Adrien a fait une bonne préparation et a saisi les opportunités qui se présentaient à lui. Il a ensuite confirmé dans le temps. C’est une première saison intéressante pour lui. C’est une bonne nouvelle pour le club. Il est humble, travailleur, généreux, de très respectueux également. Il est à l’écoute, il a envie de progresser. Ça va lui permettre de poursuivre sa progression. Sa prolongation devenait naturelle. C’est un beau signe envoyé pour tout le monde », a-t-il justifié.













Par ALEXIS