PSG Mercato : Réponse de Kylian Mbappé, un délai fixé ?

Publié le 26 février 2021 à 12:35

Leonardo s’est montré rassurant sur la prolongation du contrat de Kylian Mbappé au PSG. Il a annoncé l’imminence d’une signature, sans donner de date, alors que le buteur s’est donné un temps de réflexion. Mais Marca croit savoir qu’il y a bien un délai précis pour la réponse de la star parisienne.

La réponse de Kylian Mbappé attendue après le Barça ?

Le PSG tente-t-il de mettre la pression sur Kylian Mbappé, afin qu’il se décide rapidement à prolonger ou non ? Leonardo n’a pas évoqué cela lors de son point sur les dossiers de prolongation de contrat. Bien au contraire, il était confiant. « Kylian a déjà des responsabilités, c'est indiscutable. Pour son contrat, on parle et ça fait longtemps d'ailleurs qu'on discute. Notre position est claire et je crois qu'on va arriver au moment de prendre une décision le concernant. On s'en rapproche, ça va arriver très bientôt, je pense », a annoncé le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Pourtant, le journal sportif espagnol indique que le PSG a bien arrêté un délai pour la décision de Kylian Mbappé. Il indique que Leonardo espère la réponse de l’attaquant de 22 ans, après le match retour des 8es de finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone, le mercredi 10 mars prochain, au Parc des Princes.

Le délai du buteur est-il le même que celui du Paris SG ?

Sauf qu’il n’y a pas de certitude sur la date limite que le natif de Bondy s’est fixée pour réfléchir. Correspond-elle à celle évoquée par la source ? Pas sûr. « Ce n'est pas une volonté de gagner du temps, c'est vraiment une réflexion. Je suis en réflexion parce que je pense que si je signe, c'est pour rester, pour m'investir sur le long terme avec le PSG. Et cela mérite une réflexion », avait déclaré Kylian Mbappé. Notons que le Real Madrid, Liverpool ou encore Manchester City sont en embuscade pour transférer le N°7 des Rouge et Bleu, s'il ne prolonge pas son bail, expirant le 30 juin 2022.













Par ALEXIS