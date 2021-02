LOSC : L'arbitrage du match retour contre l'Ajax très critiqué

Publié le 26 février 2021 à 11:05

Le LOSC a été éliminé par l'Ajax Amsterdam, en perdant aux Pays-Bas sur le même score qu'au match aller à Lille (1-2). Les joueurs de Christophe Galtier disent au revoir à la Ligue Europa dès les seizièmes de finale après avoir montré de belles choses durant la phase de groupe. Contre les Bataves, les Nordistes n'ont pas démérité mais la qualification de leurs adversaires est loin d'être usurpée. Cependant, Lille OSC peut nourrir quelques regrets quant à l'arbitrage.

Christophe Galtier frustré et déçu

Cruel pour le LOSC. Battu dans les dernières minutes au match aller (1-2), le leader de Ligue 1 a bien cru pousser l'Ajax en prolongation, jeudi, aux Pays-Bas. En égalisant à un quart de la fin sur penalty, les Lillois ont poussé en fin de match pour arracher un second but, mais ont été punis par un but dans les ultimes secondes, mettant fin à leurs espoirs de qualification. "On est éliminé, c'est ce qu'il faut retenir, a simplement constaté l'entraîneur marseillais de Lille, Christophe Galtier. La leçon qu'il faut retenir aussi, c'est que dans cette compétition, on ne peut pas faire qu'un bon match pour avoir une chance de se qualifier. J'ai apprécié la manière dont mes joueurs ont évolué, le rythme, le jeu, l'intensité qu'ils ont mis. On a eu des attaques rapides, des attaques placées, on les a forcés à beaucoup défendre et à beaucoup courir après le ballon. Sur la double confrontation, on est sanctionné dans les surfaces. Ce soir (jeudi), ils ont eu peu de ballons dans la surface et ont mis deux buts, nous on s'est créé beaucoup de situations et on a marqué qu'un seul but. Il y a de la déception et de la frustration."

Le LOSC pénalisé par l'arbitrage ?

Pas question pour le coach du LOSC de parler d'arbitrage à chaud, alors que plusieurs situations ont été très limite. "Je n'ai pas assez de recul là-dessus et je ne peux pas me réfugier derrière ça, a expliqué, prudent, Christophe Galtier. On s'est un peu sabordé la semaine dernière dans les dix dernières minutes en prenant deux buts alors qu'on menait au score. Ces dix dernières minutes coûtent cher quand on voit ce qu'on a été capable de faire aujourd'hui (jeudi)." Sur l'antenne de RMC, Rolland Courbis, lui, s'est permis de critiquer l'arbitre de la rencontre. "Là où, vraiment, je commence à être fatigué, mais peut-être que c’est l’âge et que j’ai de moins en moins de patience, c’est de voir un arbitrage comme lors de ce match Ajax-Lille. Il faut trois penalties pour finalement en avoir un qui n’avait même pas été sifflé. Le premier, tu ne le siffles pas, c’est déjà emmerdant, le second, tu ne le siffles pas, c’est encore plus emmerdant, et un troisième que tu ne siffles pas ! Il y a dû avoir des remords dans la camionnette du VAR et donc l’arbitre a été appelé et, finalement, a donné un penalty à l’équipe lilloise", s'est étonné l'ancien coach. "Je ne veux pas déraper sur les arbitres", a conclu Rolland Courbis.













Par Matthieu