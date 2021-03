FC Nantes Mercato : Antoine Kombouaré évoque déjà un départ

Publié le 01 mars 2021 à 07:30

Entraîneur du FC Nantes depuis l’éviction de Raymond Domenech, Antoine Kombouaré a jeté un froid sur son avenir. Lequel est lié au maintien du FCN en Ligue 1. Une opération mal engagée pour le technicien kanak.

Antoine Kombouaré l’assure, « ses valises sont prêtes »

Dans le dur cette saison, le FC Nantes a accueilli son quatrième entraîneur en la personne d’Antoine Kombouaré. Le technicien de 57 ans s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec les Canaris. Connaissant les manies de Waldemar Kita, son nouveau président, l’ancien coach de Toulouse sait qu’il peut être remercié à tout moment. « Je sais qu’aujourd’hui je suis de le 18ème entraîneur [de l’ère Kita, ndlr], et que demain je peux ne plus être l’entraîneur, mais ce n’est pas un souci pour moi […] Et le jour où le président prend la décision de se séparer de moi, je prendrai mes valises, qui sont toujours prêtes d’ailleurs, pour faire autre chose et trouver un autre club et un autre projet », a indiqué le coach des Canaris à Téléfoot.

Un avenir déjà menacé au FC Nantes ?

Après une première réussie avec le FC Nantes, Antoine Kombouaré reste sur deux matchs nuls. L’opération maintien pour laquelle il a été recruté semble d’autant mal embarquée que le FCN est en position de relégable. Dimanche, les Canaris ont été accrochés par le Nîmes Olympique (1-1) lors de la 27e journée. Suite à ce nul, ils pointent désormais à la 19e place de Ligue 1 Conforama. Toutefois, cette position n’inquiète pas l’entraîneur nantais. Celui-ci reste convaincu qu’il réussira sa mission à Nantes. « Si je crois au maintien ? Pourquoi vous me posez cette question ? Je suis là, super content et je suis persuadé qu’on va se maintenir », a assuré le coach nantais après la rencontre.













Par Ange A.