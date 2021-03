Barça : Trois stratégies pour empêcher Messi d'aller au PSG

Publié le 01 mars 2021 à 11:30

Le FC Barcelone est dans une période très instable en cette fin d'hiver. Le club catalan reste à bonne distance de l'Atlético de Madrid, leader de Liga espagnole avec cinq points d'avance et un match de moins, et a besoin d'un miracle à Paris pour rejoindre les quarts de finale de la Ligue des champions, après sa large défaite (1-4) en huitième aller au Camp Nou. Parallèlement, le Barça est toujours sans président depuis la démission de Josep Maria Bartomeu en octobre. Les élections ont lieu ce dimanche 7 mars et trois candidats se démarquent. Et tous trois ont une stratégie pour conserver la star Lionel Messi, en fin de contrat et courtisé par le Paris SG.

Mission Messi pour les candidats à la présidence

Mais comment convaincre Lionel Messi de continuer l'aventure au Barça et de signer un nouveau contrat avec son club de toujours ? C'est la question que se posent les candidats à la présidence du club catalan, laissée vacante depuis la démission, demandée et attendue par les socios, de Josep Maria Bartomeu. Le cas de Lionel Messi était déjà l'un des points d'achoppement qui avait conduit Bartomeu à céder sa place. Depuis, le FC Barcelone ne va pas mieux et le PSG a commencé une cour pressante pour s'offrir les services du sextuple Ballon d'Or la saison prochaine. Les candidats à la présidence, eux, ont fait de la prolongation de l'Argentin l'un de leurs arguments de campagne, qui a beaucoup tourné autour du même sujet. A quelques jours du scrutin, tous n'ont pas la même stratégie pour prolonger Messi et l'empêcher de filer au PSG. Mais ils ont fait un devoir de tout tenter pour essayer de le convaincre.

Le Barça à vie ou destination PSG ?

Comment Victor Font, Toni Freixa et Joan Laporta vont-ils s'y prendre, en cas de victoire aux élections dimanche. Pour le favori et ancien président, Joan Laporta, c'est d'abord ses excellentes relations avec Lionel Messi qui peuvent faire la différence. Les deux hommes se sont côtoyés pendant plusieurs années et entretiennent un bon lien, selon Laporta. "Je ne sais pas quelle relation ont les autres candidats, mais nous nous apprécions et nous nous respectons. Il (Messi, ndlr) sait que j'aimerais qu'il attende un nouveau président et écoute la proposition du Barça, avait déclaré le candidat dans l'émission El Partizado. Je ne lui parle pas de la question, car je ne suis pas encore président... Il m'a dit que je lui ai toujours dit la vérité et que j'ai accompli des choses. Je pense que je dois faire en sorte qu'il garde cette opinion de moi." Pour ce faire, Laporta compte mettre tous les moyens financiers à sa disposition, malgré les difficultés économiques du Barça. Et propose une reconversion à vie au club si tel est le souhait du joueur.

Victor Font, lui, a une stratégie proche. Mais ce n'est pas l'argent qui convaincra Lionel Messi selon lui, explique le Mundo Deportivo. Le candidat veut proposer un solide projet sportif pour permettre à l'Argentin de remporter une dernière Ligue des champions sous les couleurs du FC Barcelone. Tout comme Joan Laporta, Victor Font souhaite une reconversion au club pour son Ballon d'Or. Enfin, Toni Freixa, troisième homme de cette course à la présidence, fait un pas de côté. Bien sûr, s'il arrive à convaincre Lionel Messi de rester, il le prolongera. Mais il ne souhaite pas aller contre la volonté du joueur, après tous les services rendus au Barça au cours de sa carrière et le laissera libre de sa décision, sans pression. Peut-être le meilleur candidat pour le PSG, ou peut-être est-ce la stratégie payante ? Réponse le 7 mars.













