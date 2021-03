OM : Jorge Sampaoli commence déjà à faire son mercato

Publié le 02 mars 2021 à 11:30

Jorge Sampaoli doit débarquer ce mardi du côté de l'OM, mais il ne pourra pas s'occuper de son groupe avant la semaine prochaine, quarantaine oblige. Cela laissera à l'entraîneur argentin sept jours pour découvrir, à distance, son effectif et avoir un avis sur ses forces et ses faiblesses. Mais l'ancien coach de l'Atlético Mineiro, au Brésil, n'a pas attendu d'arriver en France pour étudier sa nouvelle équipe, et a déjà pointé quelques profils au nouveau président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, spécialiste du mercato. À 12 matches, pour l'OM, de la fin de la Ligue 1, Jorge Sampaoli prépare déjà la saison prochaine.

Jorge Sampaoli n'arrive pas les mains vides

L'entraîneur argentin de 60 ans a donc quitté le Brésil et Belo Horizonte sur un carton rouge. Heureusement pour l'OM, Jorge Sampaoli ne devrait pas avoir à purger de suspension en France. La fédération brésilienne aurait dû pour cela porter son cas auprès de la FIFA, et ne semble pas vouloir le faire. Quoi qu'il en soit, le staff de l'ancien sélectionneur de l'Albiceleste est quasiment complet. Selon RMC Sport, Sampaoli va arriver avec Jorge Desio (adjoint), Pablo Fernández (préparateur physique), Diogo Meschine (deuxième assistant pour l'entrainement) et Patricio d'Amico (analyste vidéo). L'Equipe ajoute que l'ex-technicien du Séville FC comptera sur l'entraîneur des gardiens Laurent Spinosi, qui avait déjà été en contact avec l'équipe première entre 2012 et 2014, et qui s'occupait de l'équipe réserve depuis 2019.

Déjà des pistes pour le mercato de l'OM

Mais il n'y a pas qu'un staff que Sampaoli pourrait ramener dans ses valises, il y a aussi ses contacts. En effet, l'entraîneur argentin étudie déjà des pistes pour le prochain mercato dans le but évident de renforcer l'OM pour la saison prochaine. Et pour ce faire, il envisagerait de faire venir son ancien protégé, Arturo Vidal, selon Calciomercatonews. Les deux hommes se connaissent bien pour avoir ensemble remporté la Copa America 2015 avec le Chili. Mais le milieu de terrain de l'Inter Milan (34 ans), passé par le FC Barcelone, coûte cher. Son salaire est estimé à 6,5 millions d'euros annuels. UN peu élevé pour la situation actuelle de l'Olympique de Marseille, qui souhaite éviter de signer des joueurs en leur offrant un contrat trop haut, comme ce fut le cas pour Kevin Strootman. Parallèlement, Jorge Sampaoli pense aussi à l'un de ses anciens joueurs de l'Atlético Mineiro, Marrony. L'ailier brésilien de 22 ans a été très utilisé cette saison, avec plus de 30 matches au compteur, cinq buts et une passe décisive. À l'aise sur le côté droit, Marrony est aussi capable de jouer à la point de l'attaque. Estimé à 3,5 millions d'euros et sous contrat jusqu'en juin 2025 à Belo Horizonte, le joueur pourrait être une option intéressante pour l'OM.













Par Matthieu