Real Madrid : Zidane fait le point sur Karim Benzema

Publié le 02 mars 2021 à 14:00

Absent depuis plusieurs semaines, Karim Benzema pourrait bien retrouver le chemin des terrains avec le Real Madrid, a annoncé Zinédine Zidane. La date de son retour reste cependant encore incertaine.

Le Real Madrid a besoin de Benzema

Titulaire indiscutable, homme fort de Zinédine Zidane, Karim Benzema manque au Real Madrid. Particulièrement à un moment de la saison où le club madrilène se bat pour pour rattraper son retard sur l'Atlético Madrid qu'il affrontera dimanche. Le Real a notamment perdu de précieux points lundi contre la Real Sociedad (1-1), une match pour lequel Benzema était absent. Zidane en conférence de presse avait exprimé son regret d'avoir perdu deux points essentiels dans la course au titre en Liga : " (...) on a eu des matches où on ne méritait peut-être pas de gagner. Cela fait cinq victoires et un nul, il faut continuer. Je ne sais pas si ça a été le meilleur match des six derniers. On dit toujours que c'est mieux quand on gagne. C'est vrai que ça a été un bon match, mais on perd deux points, c'est ça qui me gêne vis-à-vis des joueurs ", avait-il déclaré. Même si le problème du Real Madrid ne se résume pas à l'absence de Karim, son absence se fait ressentir. L'attaquant de 33 ans est encore à son top niveau (hors blessures), cette saison il a marqué 17 buts et il a été l'auteur de cinq passe décisives en 28 matches.

Un retour qui se profile

La présence de Benzema pour le derby contre l'Atlético Madrid reste encore incertaine. En conférence de presse, le coach des Merengue a fait le point sur le retour de l'international français : "Karim sera peut-être avec nous. C'est l'idée. Nous verrons, car il ne s'est pas encore entraîné avec l'équipe. Il est bien mieux avec sa douleur. Nous verrons demain", a indiqué Zidane. Le match contre l'Atlético sera sans doute un tournant dans la saison du RMA, qui se trouve encore à la lutte avec le FC Barcelone, à égalité de points au classement, mais à cinq point encore de son rival madrilène. En attendant la position de Zidane au club reste fragile, le Real Madrid a du mal à retrouver de sa superbe et l'entraîneur français est pointé du doigt. Depuis le début d'année, les rumeurs concernant son départ reviennent avec plus d'insistance. Tout pourrait se jouer pour le Français lors des prochains matches.













Par Hind