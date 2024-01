En difficulté en Arabie Saoudite avec Al-Ittihad, Karim Benzema est devenu le fantasme de John Textor, qui veut l'attirer à l'Olympique Lyonnais.

Mercato OL : John Textor ne lâche pas le rêve Karim Benzema

Après deux très bonnes dernières saisons passées au Real Madrid, Karim Benzema a préféré prendre la direction de l'Arabie Saoudite où il a succombé à l'offre juteuse de Al-Ittihad. Une aventure qui semble déjà vouloir tourner court pour l'attaquant français, seulement six mois après son arrivée. Alors qu'il semblait heureux au moment de rejoindre le Golfe, le Ballon d'Or européen veut déjà quitter les Jaune et Noir de la Sadui Pro League. Benzema n'est visiblement plus à l'aise en Arabie Saoudite et aurait lui-même demandé à quitter le club. Une situation qui met la puce à l'oreille des clubs européens qui se positionnent déjà. C'est le cas de l'Olympique Lyonnais et John Textor. Le dirigeant américain de l'OL étudie activement la possibilité de rapatrier Karim Benzema en Europe, mais aussi et surtout pour un retour chez les Gones.

Karim Benzema à Lyon, un deal très complexe

Selon les informations d'Ed Aarons, John Textor s'accroche à son rêve et ferait tout pour un retour de Karim Benzema à l'Olympique Lyonnais. Il assure que le président des Gones « espère toujours structurer un accord » pour signer l'attaquant de 36 ans pour renforcer le groupe de Pierre Sage. Cependant, l'opération est loin d'être facile et s'annonce très complexe pour le club français. Le salaire mirobolant de KB9 reste aussi un gros obstacle pour l'OL qui est dans une difficulté financière et dans le viseur de la DNCG. Dans le même temps, Chelsea commence par s'intéresser au dossier et serait bien intéressé à l'idée de tenter sa chance. Sauf que s'il y a un point qui pourrait aussi mettre les Blues hors course, c'est qu'ils ne sont pas assurés de jouer en compétitions européennes la saison prochaine.