Le retour de Karim Benzema à l'OL refait surface. Son avocat entretient la rumeur, alors que Pierre Sage assure qu’il n’y a « pas grand-chose ».

Mercato : La rumeur sur un retour de Benzema à l'OL enflamme la toile

Après avoir remporté plusieurs trophées et titres avec le Real Madrid, Karim Benzema a rejoint Al-Ittihad en Arabie saoudite l’été 2023. Il est même le capitaine du club de la Saudi Pro League. Mais une folle rumeur sur son éventuel retour à l’OL a resurgi sur les réseaux sociaux. L’absence de l’attaquant à la reprise des entrainements, vendredi dernier, a suffi pour enflammer la toile, qui envoie le buteur sous le maillot des Gones. Certains médias, notamment en Espagne, ont évoqué un mal-être du ballon 2022 à Al-Ittihad.

Mais ce n’est pas la première fois que le retour de Karim Benzema à Lyon amine le mercato. Pendant que Jean-Michel Aulas était encore le patron du club rhodanien, son nom était associé à l’Olympique Lyonnais chaque mercato. Dernièrement, on le disait proche de revenir dans son club formateur, notamment quand l’équipe avait été confié à Laurent Blanc. Mais KB9 a finalement déposé ses valises en Arabie saoudite où il a signé un contrat mirobolant (200 M€ sur deux ans), jusqu’en juin 2025, avec une année supplémentaire en option.

L’avocat de Karim Benzema souhaite son retour à Lyon

Interrogé sur BFM au sujet de la rumeur qui annonce Karim Benzema vers un retour à l’OL, Me Hugues Vigier, l’avocat de ce dernier laissé planer el doute. « Je serais assez heureux de le voir revenir jouer à Lyon. Ça me plairait bien », a-t-il lâché, avant d’ajouter : « mais il ne me l’a pas annoncé pour l’instant ». Le représentant de la star de football était sur le plateau de la radio, pour évoquer la plainte déposée contre le ministre Gérald Darmanin.

Benzema se sent bien en Arabie saoudite et ne reviendra pas à Lyon cet hiver

Avant Me Hugues Vigier, Pierre Sage avait lui été plus précis. Il avait mis fin à la folle rumeur du mercato. « On entend certains bruits sur les réseaux sociaux, mais cela se limite à ça. Il n’y a pas grand-chose ». Il faut indiquer que Karim Benzema n’avait pas pu quitter à temps l’Ile Maurice où il a passé les vacances avec sa famille, en raison du cyclone touchant l'Océan Indien.

D’après ses proches, contactés par L'Equipe, « il était coincé car tous les aéroports étaient fermés avec l'ouragan », sinon, « il n'y a rien du tout, il se sent très bien en Arabie saoudite et il va bientôt reprendre l'entraînement ». Notons que le championnat saoudien reprend le 7 février.