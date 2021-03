OM Mercato : L'AC Milan lâche l'affaire pour Thauvin

Publié le 02 mars 2021 à 20:00

Florian Thauvin est annoncé sur le départ de l'OM depuis quelques temps, dans la short-list des clubs suivant le joueur se trouvait jsuqu'à récemment l'AC Milan. Cependant le club lombard aurait décidé d'abandonner cette piste et chercher une autre alternative. Explications.

Mercato : Pas de prolongation à l'OM

La volonté initiale de l'OM était de prolonger le contrat de Florian Thauvin, cependant plusieurs ratés sur le dossier et des demandes jugées trop gourmandes de la part du joueur font que la prolongation risque de ne pas arriver. A sa prise de fonction, Pablo Longoria, le Head of football de l'Olympique de Marseille, récemment nommé président à la place de Jacques-Henri Eyraud, a tout tenté pour réctifier la situation. Le club a proposé une prolongation de contrat à Florian avec un salaire de 2,5 millions, en plus de bonus divers à la clé. Cependant, le joueur en demande plus, 4 millions d'euros plus exactement selon les différentes sources qui suivent le dossier. Entre temps, les relations très tendues entre Thauvin et Dimitri Payet, devenues aujourd'hui, au mieux froides, comme en témoignent les propos de Payet en conférence de presse ce mardi, rendent le départ inévitable.

L'AC Milan sur une autre piste

L'AC a été longtemps tenté par le profil de Thauvin. le club aurait même pris contact avec l'OM au sujet du joueur, mais compte tenu des nombreux départs lors du mercato hivernal, le club ne pouvait se résoudre à laisser partir le joueur. Alors que le club de Serie A semblait vouloir revenir à la charge cet été, lorsque le joueur sera libre de tout contrat en juin, il semblerait que la situation ait changée. Les dirigeants milanais auraient des vues sur un autre joueur, selon les informations de Calciomercato. Il s'agirait d'Otavio, le milieu du FC Porto qui arrive à la fin de son contrat également dans quelques mois. L'AC Milan aurait en effet été refroidi par les exigences de Thauvin, son salaire serait jugé trop important. De plus l'entraîneur des Rossoneri, Stefano Pioli, ne serait pas intéressé par le profil du joueur, qui ne serait pas en adéquation avec ses besoins. L'attaquant de l'Olympique de Marseille serait cependant toujours suivi en Angleterre et en Espagne également, notamment par le FC Séville.













Par Hind