À la recherche de renforts offensifs pour l'OGC Nice, Florent Ghisolfi dispose d'un accord total avec un jeune attaquant de la Real Sociedad.

Mercato OGC Nice : Le Gym vise plusieurs profils offensifs

Deuxième de Ligue 1 à 5 points du PSG après 17 journées, l'OGC Nice a réussi son début de saison. Mais il va falloir confirmer dans la seconde moitié d'exercice, et la reprise a eu lieu samedi. Les Aiglons ont éliminé Auxerre aux tirs aux buts (0-0, 4-2 TAB) et se qualifient dans la difficulté pour les 16èmes de finale de la Coupe de France. Un avertissement pour Francesco Farioli, irréprochable à la tête du Gym jusqu'à présent.

La direction de l'OGCN n'a pas attendu ce match pour réagir. Dès l'ouverture du mercato hivernal, Florent Ghisolfi a été chargé de trouver des renforts pour l'équipe. La CAN 2023 va démarrer le 13 janvier et priver le club de plusieurs joueurs : Hicham Boudaoui, Youcef Atal (Algérie) et Jérémie Boga (Côte d'Ivoire). Ce sont donc des profils offensifs qui ont été étudiés par le directeur sportif des Aiglons. Trois ont retenu son attention : Florian Thauvin (Udinese), Kristoffer Velde (Lech Poznan) et Mohamed-Ali Cho (Real Sociedad). Si le premier serait sensible à l'intérêt niçois, c'est l'ancien Angevin qui devrait arriver en premier lieu.

Accord total entre l'OGC Nice et Mohamed-Ali Cho

D'après L'Équipe, l'avant-centre de 19 ans a donné son accord pour rejoindre la formation azuréenne. Celle-ci devrait dépenser 12 millions d'euros pour ses services. Mohamed-Ali Cho sort d'un début d'exercice compliqué, avec aucun but et aucune passe décisive au compteur malgré 15 matchs joués. La Real Sociedad ne s'est donc pas montrée gourmande, ce qui a sans doute facilité les négociations.

Le RC Strasbourg était également sur le coup, mais le Gym avait un avantage. Le quotidien sportif n'entre pas dans les détails, même si on peut deviner. Il serait logique que Mohamed-Ali Cho ait choisi l'OGCN pour ses ambitions et son classement plus élevé en Ligue 1. L'avantage ne peut être financier, les deux clubs ayant formulé des offres quasi-similaires. L'attaquant français va retrouver un championnat qu'il avait quitté à l'été 2022 : il sortait alors d'une dernière saison prometteuse avec l'Angers SCO (4 buts et une passe décisive en 32 matchs).