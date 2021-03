LOSC : Galtier annonce la couleur pour le choc contre l'OM

Publié le 02 mars 2021 à 22:26

Accroché par le RC Strasbourg sur le score de 1 but partout dimanche, le LOSC est contraint de prendre des points contre l’ OM mercredi. Christophe Galtier, dont l’ équipe est coursée par le PSG et l’ OL, a affiché devant ses joueurs son envie de rester leader du championnat Français.

LOSC : le relâchement proscrit par Christophe Galtier ?

Le Lille OSC n’a plus droit à l’erreur après avoir été tenu en échec par le Racing Club de Strasbourg au stade Pierre Mauroy, lors de la 27e journée de Ligue 1. Menés 1 but à 0 à la 36e minute du match, les Lillois ont même failli perdre le match au profit du 15e du principal Championnat de France. Il a fallu un coup de tête rageur du capitaine José Fonte pour arracher l’égalisation (1-1, 86e). Le Lille OSC avait pris un seul point, alors que ses concurrents directs : le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco avait glané 3 précieux points, chacun, se rapprochant ainsi du leader. La 28e journée du championnat est encore l’occasion pour les quatre concurrents pour les trois places qualificatives pour la Ligue des champions de s’affronter à distance.

Pour rester en tête de la L1, Christophe Galtier et son équipe n’ont plus de calcul à faire. Ils doivent gagner et espérer des faux pas de leurs adversaires Parisiens et Lyonnais dans la course au titre de champion de France cette saison. Les Dogues ne doivent pas lâcher et c’est le message passé par l’entraîneur Christophe Galtier aux joueurs. « J’ai attiré leur attention sur ce qu'était leur parcours à ce jour et sur ce qu'ils étaient aujourd'hui. Il ne faut pas lâcher, il faut être fort mentalement. Dans leur préparation personnelle, comme dans le respect des consignes. Il faut accepter ce qu'il va se passer, et notamment la concurrence », a-t-il indiqué.

« On ne doit pas se focaliser sur le possible exploit qu'on pourrait réaliser, ou envisager quelque chose d'exceptionnel. Il faut tout mettre en oeuvre et tout donner », a martelé l’entraîneur du LOSC.

« L’ OM est mieux en termes de résultats et de jeu »

En effet, Christophe Galtier ne veut pas de pression sur ses joueurs pour le titre de vainqueur de Ligue 1. « Il y a eu beaucoup de louanges sur notre équipe, dans les médias et ailleurs, mais il ne faut pas que tout cela soit une chape de plomb », a-t-il prévenu, avant d’évoquer l’ Olympique de Marseille. « L’OM est mieux en termes de résultats et de jeu. […] Le nul contre l’OL (1-1) a été équitable. Marseille renvoie une meilleure image qu'à un certain moment. Les Marseillais ont le droit de croire qu'ils peuvent finir 5es », a déclaré Christophe Galtier.

Notons que les joueurs du club phocéen seront dirigés par Nasser Larguet, coach intérimaire, contre les Lillois. Jorge Sampaoli, le successeur d’André Villas-Boas est certes arrivé sur la Canebière, ce mardi, mais il n’a pas encore pris fonction.













Par ALEXIS