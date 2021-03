PSG Mercato : Lionel Messi se rapproche de Paris

Publié le 03 mars 2021 à 09:45

Lionel Messi n'a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone, alors que son contrat arrive à sa fin cet été. Alors que le joueur semblait vouloir attendre les élections à la présidence du club le 7 mars, avant de prendre une décision, il serait déjà en train de se rapprocher du PSG.

Une prolongation qui tarde à venir

Léo Messi est suivi de près du côté du PSG, un des rares clubs pouvant se prétendre l'attirer. Cependant la star argentine du Barça a bien fait comprendre qu'il n'était pas question d'ouvrir les discussions avec le Paris Saint-Germain. Du moins pas actuellement et tant que les élections à la présidence du Barça ne se sont pas tenues. En effet Messi, caresse l'espoir encore que la situation s'arrange du côté du club, avec qui ses relations se sont dégradées. Sans compter qu'avec les récents scandales qui éclaboussent le FC Barcelone, les affaires du club ne risquent pas de s'arranger. La situation sportive du club catalan est aussi un autre facteur que l'attaquant prendra en compte au moment de prendre une décision. Enfin, Messi souhaite rester concentré sur la campagne de Ligue des Champions, désormais bien mal engagée, puisque que les Catalans se sont inclinés à l'aller face au PSG (4-1), au Camp Nou. Si l'espoir de refaire une remontée fantastique comme c'était le cas en 2017 est faible, Leo reste focalisé sur le 8e de finale retour au Parc des Princes, en bon compétiteur.

Mercato : Messi plus proche du PSG

Le Paris SG n'a jamais nié son intérêt pour Messi. Si financièrement, il faudra encore trouver les moyens de le faire venir et d'assurer son salaire, Messi lui semble faire un pas de plus vers le PSG. Selon les informations de la presse catalane, l'Argentin serait en train de sonder le marché de l'immobilier parisien, dans la perspective d'un déménagement. Selon le journaliste Eduardo Inda, Messi serait effectivement à la recherche d'une maison dans la capitale française. Des informations qui viennent se rajouter à celles rapportant des discussions entre le joueur du Barça et plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain, dont Neymar, Di Maria et Paredes dans un groupe privé Whatsapp. De quoi relancer de plus belle les rumeurs de départ à quelques jours du match retour de Champions League (10 mars).













Par Hind