PSG : Des nouvelles rassurantes de Neymar Jr avant Barcelone

Une semaine avant de retrouver le FC barcelone en Ligue des champions, Mauricio Pochettino a fait le point sur l’état de Neymar Jr. Le Brésilien a repris l’entraînement mais a été préservé pour la réception de Bordeaux en championnat.

Neymar Jr de retour contre le FC Barcelone ?

Touché contre le SM Caen en Coupe de France, Neymar Jr se retrouve encore éloigné des terrains. Alors qu’il a repris l’entraînement, l’attaquant brésilien n’a pas encore signé son retour à la compétition. Mercredi, le Paris Saint-Germain s’est imposé sans son crack auriverde contre les Girondins de Bordeaux. Un but de Pablo Sarabia a suffi à Paris pour venir à bout de Bordeaux. Absent contre le FCGB, Neymar est espéré pour la réception du FC Barcelone au Parc des Princes. L’affiche compte pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Sans leur numéro 10, les hommes de Mauricio Pochettino avaient fait le travail à l’aller en dominant le Barça (1-4) au Camp Nou.

Pochettino rassure pour Neymar

À quelques jours du match retour, Mauricio Pochettino a donné des nouvelles de Neymar Jr. Elles sont assez rassurantes quant à sa présence contre son ancien club. Avant ce choc, Paris va retrouver Brest samedi en 16es de finale de la Coupe de France. Neymar et les autres blessés vont passer des derniers tests qui permettront de déterminer s’ils seront disponibles pour ce rendez-vous. « Sa récupération est favorable. On est content de l’évolution de tous les blessés, on va les évaluer demain [ce jeudi]. Et on verra sur qui on pourra compter samedi », a indiqué le coach du Paris Saint-Germain. Outre Neymar, les latéraux Alessandro Florenzi et Juan Bernat sont les autres blessés parisiens. Positif au coronavirus, Moise Kean a déclaré forfait contre Bordeaux et sera encore absent à Brest. Sa présence contre les Blaugranas est également incertaine.













