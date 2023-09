Après un début de saison décevant à l’OM, les critiques fusent pour Pierre-Emerick Aubameyang. Une figure du club phocéen défend cependant le Gabonais.

OM : Pierre-Emerick Aubameyang, des débuts inquiétants à Marseille

À la recherche d’un nouvel avant-centre lors du mercato estival, l’Olympique de Marseille est parvenu à boucler la signature de Pierre-Emerick Aubameyang qui sort d’une saison compliquée à Chelsea. Ne rentrant pas dans les plans de Mauricio Pochettino, l’international gabonais a résilié son contrat avec les Blues afin de rejoindre gratuitement l’OM cet été. L’ancien attaquant de l’AS Saint-Etienne est donc de retour en Ligue 1 sous les couleurs phocéennes.

Ce transfert est surtout l’occasion pour lui de se relancer après un passage compliqué à Londres. Sauf que les débuts de l’ancien Barcelonais ne sont pas à la hauteur des attentes placées en lui. Depuis son arrivée à l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas encore inscrit le moindre but en championnat. Son manque d’efficacité et sa maladresse dans le jeu suscitent des inquiétudes dans la cité phocéenne et de vives critiques à son égard. Mais face à cette pression, l’ancien attaquant du Borussia Dortmund peut compter sur le soutien de son ancien sélectionneur Alain Giresse.

Alain Giresse défend Pierre-Emerick Aubameyang face aux critiques

Alain Giresse connaît bien Pierre-Emerick Aubameyang pour l'avoir eu sous ses ordres lorsqu’il officiait encore sur le banc de la sélection du Gabon de 2006 à 2010. Dans une interview accordée à La Provence, l’entraîneur français a exprimé sa confiance en la capacité d'Aubameyang à s'adapter à son nouvel environnement. Il est convaincu que le joueur de 34 ans parviendra à retrouver son meilleur niveau de jeu sous les couleurs de l’OM.

« Il va trouver ses marques. C’est un attaquant de profondeur, qui demande le ballon, qui donne des solutions. Il faut savoir jouer avec lui, combiner avec lui, savoir le trouver. […] Il participe plus, mais il garde ses caractéristiques de base, on l’a vu selon la façon dont il marque ses buts (contre le Panathinaïkos au Vélodrome), quand il va couper ces ballons. C’est intéressant », a-t-il indiqué.

Cette déclaration d’Alain Giresse peut apporter un certain réconfort aux supporters de l'OM, car elle montre que l'expérience et la qualité de Pierre-Emerick Aubameyang sont toujours appréciées par ceux qui le connaissent bien. Reste maintenant à l'attaquant gabonais de faire taire les critiques sur le terrain et montrer son véritable potentiel sous le maillot de l'OM.