LOSC : Ligue 1, Galtier évoque la course vers le titre

Publié le 04 mars 2021 à 11:00

Le LOSC s’est bien repris, mercredi, après le nul concédé au RC Strasbourg, la semaine dernière. Les Lillois ont infligé une défaite à l’OM (2-0) au stade Pierre Mauroy. Grâce à ce 18e succès, l’équipe de Christophe Galtier conforte sa première place et peut poursuivre son rêve de finir champion de la Ligue 1. Le coach des Gones y croit et évoque la course en tête avec le PSG, l’OL et l’AS Monaco.

LOSC : Galtier savoure la victoire sur l'OM

Champion de France à l’issue de la saison 2010-2011, le LOSC est en course pour le titre de la L1, dix ans après son dernier sacre. Le club nordiste est leader avec 62 points, devant le PSG (60 points), l’OL (59 points) et l’AS Monaco (55 points), à 10 journées de la fin de la saison. Mercredi, Lille OSC a fait un pas de plus vers le titre en championnat, en signant une précieuse victoire contre l’Olympique de Marseille. « On a gagné trois points. On avait fait un match très moyen face à Strasbourg (1-1). Celui-ci est meilleur. On pouvait craindre l'OM qui s'est amélioré ces dernières semaines. On a fait face à un bloc bas, notamment en fin de match où on a trouvé des solutions et on a été opportunistes. Notre parcours est exceptionnel. Je regarde les autres Championnats. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont autant de points », s’est réjoui le coach des Lillois.

Lille OSC ne lâchera rien dans la course au titre

Les Dogues profitent ainsi de la défaite de l’AS Monaco contre le RCSA (1-0) pour distancer les Monégasques. Mais les deux autres concurrents ont gagné et maintiennent la pression sur le leader. « J’ai suivi le résultat de Lyon qui nous mettait une pression supplémentaire. La défaite de Monaco nous permet d'aller là-bas (14 mars) avec sept points d'avance, ce qui n'est pas négligeable », a commenté Galtier, avant d’annoncer la couleur sur la lutte serrée pour le titre. « Pour la course au titre, c'est encore loin. Mais on est là. […] Lille a une très grosse assise défensive. On est solides. J'ai un gardien de niveau international. Une organisation est assez bien huilée et respectée. […] Je vais conforter les joueurs à être comme ça jusqu'au bout. On doit pouvoir mettre plus de pression sur les fins de matchs avec notre banc et notre effectif », a-t-il noté. Le LOSC est sur une série positive de 10 matchs sans défaite en Ligue 1, soit 8 victoires et 2 nuls. Mais les Nordistes sont « mentalement très forts » pour ne pas craquer dans la dernière ligne droite, selon leur entraîneur.













Par ALEXIS