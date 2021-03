LOSC : Des nouvelles de l'infirmerie, deux forfaits annoncés

Publié le 05 mars 2021 à 14:35

Le LOSC a droit à un petit break de Ligue 1 avec un déplacement au Gazélec Ajaccio en seizièmes de finale de la Coupe de France, dimanche (18h30). Les joueurs de Christophe Galtier vontr pouvoir souffler après un enchaînement corsé en février, avec une élimination en seizièmes de finale de la Ligue Europa contre l'Ajax Amsterdam (1-2, 1-2) et la course au titre qui bat son plein en championnat. Toujours leader, Lille OSC ne veut cependant pas perdre le rythme et le coach des Nrodistes s'attend à du sérieux en Corse, même s'il devrait être encore privé de quelques joueurs.

Le LOSC ne laissera rien au Gazélec

Après son déplacement à Ajaccio pour y affronter le Gazélec, le LOSC pourra souffler une semaine avant un choc contre l'AS Monaco, qui comptera pour de l'or dans la course au titre de champion de Ligue 1. "Ce match sera le onzième de la série. On sort d'une belle performance face à Marseille (2-0) et on ne doit pas jouer en-deçà de notre niveau. L'année passée, nous nous sommes fait éliminés alors qu'on alignait une équipe compétitive (...) On doit assumer notre statut", a prévenu l'entraîneur Christophe Galtier. "Le Gazélec a joué trois matchs en février, on a des images de matchs et on a travaillé sérieusement. C'est une équipe bien organisée, dans un 4-2-3-1, avec un coach, Ducourtioux, qui a eu une très longue carrière. On aura un match difficile." Et pas question, donc, de le laisser filer. "Il faut respecter la Coupe de France, a tenu à préciser le technicien du LOSC. C'est un magnifique trophée. Nous allons rentrer dans des semaines plus classiques, à un match par semaine, et ce groupe a pris l'habitude de jouer tous les trois jours. Il serait de bon augure de se qualifier."

Deux forfaits pour le match de Coupe de France

S'il souhaite aligner une équipe compétitive, Christophe Galtier a néanmoins déjà annoncé deux forfaits en conférence de presse d'avant match. Burak Yilmaz, l'attaquant turc du LOSC, est encore trop juste, même s'il a retrouvé ses coéquipiers sur les terrains du domaine de Luchin. "Burak a réintégré la séance mais il sera forfait pour dimanche, a expliqué le coach des Dogues. Ajoutant que "Ascone s'entraînait à part, il a eu une contusion à la cheville il y a quatre jours". Enfin, le défenseur central José Fonte sera lui aussi absent pour défier le Gazélec Ajaccio. "La douleur à cuisse pour José est revenu pendant le match contre l'OM. Il y a une zone très sensible sur un plan musculaire et il est forfait pour dimanche, a regretté Christophe Galtier. J'ai espoir pour Monaco."













