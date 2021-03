FC Barcelone : Ronald Koeman est très remonté contre les médias !

Publié le 06 mars 2021 à 05:00

Au sortir d'un match héroique en demi-finale de Coupe du Roi, à l'issue de laquelle le FC Barcelone s'est qualifié grâce à une remontada époustouflante, Ronald Koeman a répondu de manière véhémente envers les journalistes qui lui posaient des questions sur son avenir à Barcelone.

Le FC Barcelone alterne entre le bon et le moins bon

Une année de transition. Après le feuilleton de l'été Lionel Messi et la nomination de Ronald Koeman, cette saison 2020-21 était présentée comme une édition de transition, le club catalan voyant ses objectifs à la baisse. Pourtant, le Barca est deuxième en Liga et reste au contact de l'Atletico de Madrid, club de l'ancien attaquant des Blaugranas, Luis Suarez. En Champions League, les coéquipiers d'Ousmane Dembélé se préparent à une remontada lors du match retour face au PSG de Neymar, après avoir encaissé quatre buts sur la pelouse du Camp Nou. En interne, le résultat des éléctions aura également lieu la semaine prochaine et devrait entériner les éventuels départs du quintuple Ballon d'Or argentin Lionel Messi mais aussi celui du technicien batave Ronald Koeman.

Koeman est lassé

L'ancien sélectionneur des Pays-Bas avait paraphé un contrat de deux ans cet été et les élections présidentielles au sein du club culé avait remis sur la table la possible intronisation de Xavi sur le banc du Barca. Des spéculations qui agaçent l'ancien défenseur, qui s'est emporté en conférence de presse face à des nouvelles questions à ce sujet : "Enfin, un nouveau président sera élu ce week-end et il prendra les décisions. Nous parlerons. J'en ai assez de ce genre de questions et je le suis depuis un moment (...) avoir un président dans un club comme Barcelone est si important parce que c'est le plus grand club du monde, donc c'est important pour connaître l'avenir - qu'il s'agisse de mon futur, de l'équipe ou d'améliorer les choses." Nul doute que l'ancien coach d'Everton devra rapidement faire ses preuves s'il veut rester dans l'organigramme du FC Barcelone.













Par Chemssdine