PSG - Barça : Marquinhos éteint la polémique Mbappé - Neymar

Depuis que Kylian Mbappé a été décisif lors de la victoire au PSG sur le Barça au Camp Nou, en filant 3 buts au Blaugrana, plusieurs voix s’accordent sur le fait que l’attaquant du Paris Saint-Germain est plus efficace en l’absence de Neymar Jr. Certains observateurs souhaitent d’ailleurs que le nouveau coach du club de la capitale laisse le meneur de jeu brésilien sur la touche, lors de la venue Lionel Messi et ses coéquipiers à Paris pour le match retour. Marquinhos, pense pour sa part que la polémique naissante est inutile.

PSG : Marquinhos veut voir Mbappé et Neymar jouer ensemble

Kylian Mbappé a été auteur d’un triplé lors de la victoire du PSG (4-1) face au FC Barcelone, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. C’était en l’absence de Neymar, blessé (lésion du long adducteur gauche) depuis le 10 février 2021 lors du matche contre le SM Caen. Est-ce pour cela que Mauricio Pochettino doit se passer du Brésilien lors du match retour le 10 mars prochain ? Marquinhos dit non ! Pour le capitaine du Paris SG, l’équipe Rouge et Bleu a besoin de tous ces joueurs décisifs pour confirmer son succès du match aller. Mais surtout aller remporter la coupe aux grandes oreilles en fin de saison. « Non, on ne peut pas rentrer dans des histoires comme ça. Il faut qu'on arrête avec des bêtises comme ça », a-t-il répondu, sur RTL, à ceux qui souhaitent voir Kylian Mbappé sans Neymar Jr à ses côtés. « Nous, on veut toujours avoir les meilleurs joueurs avec nous. Si tu lui demandes à Kylian, je pense que lui il préfère aussi quand il a Neymar à côté de lui », a soutenu le défenseur central des Parisiens.

Le Brésilien forfait contre Brest absent face au Barça ?

La décision officielle du PSG sur la présence ou non de Neymar, mercredi prochain, contre son ancien club catalan, n’est pas encore tombée. Mais ce samedi (21h10), la star brésilienne est dorée et déjà déclarée indisponible contre le Stade brestois pour le match comptant pour les 16es de finale de la coupe de France, au stade Francis-Le Blé. Le N°10 du PSG ne figure pas sur la liste de 24 joueurs convoqués par Mauricio Pochettino, à Brest.













