Mercato : Après la bagarre, l’OM proche d’un coup de génie !

Après la bagarre, qui a opposé Adrien Rabiot et Jonathan Rowe dans le vestiaire après la défaite à Rennes (0-1), l’OM accélère pour se débarrasser de ses indésirables. Medhi Benatia serait ainsi sur le point de boucler une opération juteuse pour le club olympien.

Mercato : Un chèque inespéré tombe pour l’OM

Depuis l’ouverture de la saison en Championnat, l’Olympique de Marseille fait beaucoup parler de lui. En effet, la direction de l’OM a pris la décision radicale de se séparer d’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, impliqués dans une violente bagarre dans les vestiaires après la défaite de la première journée de Ligue 1 contre le Stade Rennais.

En attendant de trouver des points de chute à ces deux joueurs, les dirigeants marseillais accélèrent pour régler les dossiers ouverts depuis le début du mercato estival. Et ces dernières heures, la presse étrangère annonce une opération inespérée sur la Canebière. Prêté l’hiver dernier au Panathinaïkos, en Grèce, Azzedine Ounahi a fait son retour à Marseille cet été.

Mais l’OM n’entend pas garder le milieu de terrain marocain et attend une bonne offre pour lui délivrer un bon de sortie définitif. À dix jours de la fermeture du marché des transferts, l’ancien joueur d’Angers SCO est toujours au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi, mais plus pour longtemps. À en croire les informations du journaliste George Tsarouchas, des discussions seraient avancées entre Medhi Benatia et les dirigeants de Gérone pour un transfert à plus de 10 millions d’euros.

« Gérone pousse fort pour la signature d’Azzedine Ounahi. Le club espagnol est prêt à soumettre une nouvelle offre à l’OM proche de 11 millions d’euros et un contrat de 4 ans au joueur marocain. L’Espanyol Barcelone est toujours dans la course. Ounahi veut jouer en Liga », écrit le journaliste sur son compte Twitter.

Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2027, Azzedine Ounahi a déjà refusé une offre du Spartak Moscou et du Panathinaïkos en déclarant vouloir rejoindre l’un des cinq grands championnats. Sa priorité serait de rejoindre la Liga. Si le joueur de 25 ans donne son aval pour un transfert à Gérone, l’Olympique de Marseille réaliserait là une très bonne affaire avec un indésirable.