FC Nantes : Sacrées accusations des supporters contre Kita

Publié le 08 mars 2021 à 07:30

Président du FC Nantes, Waldemar Kita doit régulièrement faire face à la grogne des supporters du club. Dans une banderole, ces supporters ont porté de graves accusations à l’endroit du patron du FCN.

Waldemar Kita accusé de détournement au FC Nantes

La saison 2020-2021 est loin d’être un long fleuve tranquille pour le FC Nantes. Les Canaris ont un pied en Ligue 2 avec leur 19e place en championnat. Frustrés par les résultats des Canaris, les supporters nantais sont en guerre ouverte contre la direction du club. Laquelle doit régulièrement faire face aux manifestations de ces fans. Dimanche, But Football a révélé que ces supporters ont déployé une nouvelle banderole incendiaire sur les grilles de La Beaujoire. Ils accusent Waldemar Kita, le patron du club, de détournement à travers Flava Group, son entreprise propriétaire du FCN à plus de 99%. « Un prêt garanti par l’État dans les poches de Flava… Des millions en rétro-commissions sur Dupé et Abeid dans celles de W. Kita ! », pouvait-on lire selon le média spécialisé.

Une nouvelle manifestation contre Waldemar Kita

Alors qu’ils portent ces accusations contre Waldemar Kita, les supporters du FC Nantes entendent manifester publiquement dans les prochains jours. Dans un communiqué conjoint, neuf associations de supporters du FCN ont annoncé la tenue d’une manifestation « pacifique » dimanche le 21 mars aux abords de La Beaujoire. Il s’agira une fois de plus pour ces fans d’exiger le départ de Waldemar Kita de la présidence de leur club. Ils entendent également protester contre les mauvaises performances de l’équipe entraînée par Antoine Kombouaré. Reste plus qu’à savoir qui finira par remporter cet interminable bras de fer.













Par Ange A.