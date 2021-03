OM : Les regrets de Larguet après sa dernière avec Marseille

Publié le 08 mars 2021 à 09:05

Nasser Larguet a manqué sa dernière sortie avec l’Olympique de Marseille. Dimanche, l’ OM a été éliminé de la Coupe de France par le Canet-Roussillon, pensionnaire de national 2.

Nasser Larguet sort par la petite porte

Nasser Larguet a dirigé sa dernière rencontre en tant qu’entraîneur de l’Olympqiue de Marseille dimanche. Le technicien de 62 ans a raté sa dernière sur le banc olympien. L’ OM s’est incliné (2-1) en seizièmes de finale de la Coupe de France contre les amateurs du Canet-Roussillon. Coach intérimaire depuis la démission d’André Villas-Boas, le technicien espérait laisser une qualification à Marseille. « J’estimais que mettre l’équipe entre les mains du nouveau coach avec une victoire en Coupe aurait été très bien. C’est une énorme déception personnelle. On n’a pas le droit de se faire sortir comme ça. C’est comme si on jouait contre notre réserve. Il faut une remise en cause », a confié Larguet cité par Foot Mercato. En neuf rencontres, l’intérimaire n’a connu que deux victoires contre quatre nuls et trois défaites.

Sampaoli attendu pour sauver l’ OM

Nasser Larguet va passer la main à Jorge Sampaoli dans les prochaines heures. Le technicien argentin doit être investi entraîneur de l’ OM ce mardi. L’ancien sélectionneur de l’Argentine s’est engagé jusqu’en 2023. Il aura pour principal objectif cette saison de qualifier Marseille pour une Coupe d’Europe. Sortis de la Coupe nationale, les Olympiens n’ont plus que le championnat à jouer. À 10 journées de la fin et avec un match en retard, le board marseillais espère accrocher une place européenne. L’aventure marseillaise va débuter pour le technicien argentin ce mercredi avec la réception du Stade Rennais au Vélodrome. L’affiche compte pour la 22e journée de Ligue 1 Conforama.













Par Ange A.