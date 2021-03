OL Mercato : Memphis Depay, pourquoi le garder à tout prix ?

Publié le 10 mars 2021 à 16:00

Memphis Depay est en fin de contrat à l’ OL, le 30 juin 2021. Il est annoncé sur le départ et au FC Barcelone. Capitaine et meilleur buteur du club rhodanien, le Néerlandais est un joueur décisif que l’Olympique Lyonnais devait tout faire pour garder, selon Sidney Govou.

OL : Govou, « Memphis Depay fait la différence et porte l’équipe »

Memphis Depay fait une saison remarquable avec l’ OL, actuel 3e de Ligue 1, à un point du PSG (2e) et à 3 points du leader, le LOSC. Décisif, il est l’actuel 2e meilleur buteur du championnat derrière Kylian Mbappé du PSG. Lyon doit d’ailleurs sa position actuelle au classement à l’ancien joueur de Manchester United. Cependant, le N°10 des Gones est courtisé par le FC Barcelone. Son compatriote Ronald Koeman, coach des Blaugrana, souhaite le recruter depuis l’été dernier. Au mercato hivernal de janvier dernier, Memphis Depay est même passé tout près d’un transfert au Barça. Et si Jean-Michel Aulas ne trouve pas d’accord avec le capitaine de son club pour prolonger son bail, il filerait librement dès dans trois mois et demi.

En effet, le départ du polyvalent attaquant de l’ OL ne serait pas une bonne nouvelle pour l’équipe lyonnaise qu’il porte à bout de bras depuis son arrivée à Lyon, en janvier 2017. D’après Sidney Govou, le président Aulas serait bien inspiré, en sortant les grands moyens pour arracher la prolongation du contrat de Memphis Depay. Parce que ce dernier bonifie l’équipe de Rudi Garcia. « Des signes ne trompent pas comme l’abnégation de Memphis sur le but qu’il offre à Houssem Aouar face à Rennes. Quand votre capitaine a cet état d’esprit, les autres suivent », a fait remarquer l’ancienne gloire de l’Olympique Lyonnais, dans Le Progrès. « Depay est investi d'une mission, comme jamais depuis qu’il est à Lyon. C'est le joueur qui fait la différence. Dès qu'il est moins bien, on le voit sur l'équipe. Il a les épaules pour porter l’équipe. Se ranger derrière lui peut-être une très bonne chose… », a indiqué le consultant de Canal+.

Statistiques affolantes du buteur lyonnais

L’international néerlandais (59 sélections) compte 69 buts et 51 passes décisives avec l’ OL, en 167 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Lors de l'exercice en cours, il a marqué 14 buts et délivré 8 passes décisives en 28 matchs disputés. La saison dernière, Memphis Depay avait conduit Lyon jusqu’en demi-finale de la Ligue des champions en août 2020 contre le Bayern Munich. Il sortait pourtant d'une grave blessure (rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche) contractée en décembre 2019. Pour revenir à la proposition transmise au buteur de 27 ans, Jean-Michel Aulas espère toujours sa signature, dans les derniers instants de la fin de contrat. « J’ai toujours souhaité qu’il reste, mais nos propositions n’ont pas été retenues. Jusqu’au bout, on croit qu’il va renouveler pour la saison prochaine. Pour l’instant, c’est une chose pas possible, mais pourquoi pas », avait confié le dirigeant, à la mi-février.













Par ALEXIS