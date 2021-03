PSG - Barça : Mathieu Bodmer, comment il a vécu la remontada

Publié le 10 mars 2021 à 20:06

Ancien joueur du PSG, Mathieu Bodmer est un fervent supporter du club de la capitale. Il assure qu’il a encore son abonnement au Parc des Princes, mais il ne pourra malheureusement pas supporter son équipe de coeur ce mercredi (21h) lors du match contre le FC Barcelone en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Cela, en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Coronavirus. Néanmoins, il a tenu à raconter comment il avait vécu la remontée extraordinaire des Blaugrana (6-1), au Camp Nou en 2017.

PSG : Le Barça peut-il encore surprendre les Parisiens ?

Le PSG joue sa qualification pour les quarts de finale, sans Neymar blessé, contre le FC Barcelone de Lionel Messi Les joueurs Parisiens avaient infligé une défaite (4-1) aux Barcelonais, en Espagne, lors du match aller. Une avance confortable que Kylian Mbappé et ses coéquipiers devraient confirmer sur leur terrain. Toutefois, les Catalans sont à Paris pour tenter de refaire leur retard du match aller. Pour se qualifier aux dépens du Paris Saint-Germain, le club de football espagnol doit gagner par trois buts d’écart au moins, sauf évidemment (4-1) qui correspond à la parité et (3-0) qui l'élimine. Une mission compliquée pour Lionel Messi et ses partenaires, mais qui n’est pas impossible, vu les renversements de situations déjà réalisés dans le foot.

Mathieu Bodmer toujours hanté par la remontada

Pour mémoire, le FCB avait renversé le PSG (6-1), en 8e de finale retour de l' UEFA Champions League, en mars 2017. Le club de Ligue 1 avait pourtant remporté le match aller (4-0) au Parc des Princes. Une remontée inattendue qui hante encore Mathieu Bodmer, surtout à quelques heures du coup d’envoi du match décisif entre les deux clubs. « J’ai mon abonnement à Auteuil, mais il n’y a pas de match (huis clos en raison de la situation sanitaire, ndlr) », regretté l’ancien de terrain dans So Foot.

« Je suis au deuxième étage. TF1 a voulu me filmer pour Barça-PSG, je leur ai dit : ‘Impossible’. Quand je suis dans les tribunes, je suis insupportable, je suis capable de me battre. […] C’est comme ça. Quand Paris a perdu (6-1), la remontada, je jouais à Guingamp, je n’ai pas parlé et pas dormi pendant deux jours. J’étais dans un pire état que si mon équipe perdait. C’est ça le pire », a raconté le joueur retraité de 38 ans.

Par ALEXIS