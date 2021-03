OL Mercato : Memphis Depay au Barça, ça se complique !

Publié le 11 mars 2021 à 14:15

Priorité du FC Barcelone depuis le mercato estival 2020, Memphis Depay, capitaine de l’ OL, est toujours dans les plans du coach Ronald Koeman. Toutefois, son arrivée en Catalogne s'annonce compromise. Deux raisons sont évoquées.

En fin de contrat à l’ OL en juin 2021, Memphis Depay devrait filer librement à l’issue de la saison. Et sa destination privilégiée est bel et bien le Barça. En effet, Ronald Koeman tente depuis l’été dernier de recruter son compatriote. Ce dernier devait être le successeur de Luis Suarez cédé à l’Atlético Madrid, mais son transfert avait finalement échoué. L’entraîneur du club catalan est revenu à la charge à l’hiver, mais des détails administratifs avaient empêché l’arrivée du Néerlandais en Espagne, en janvier 2021. Libre dans trois mois et demi, le meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais devrait débarquer à Barcelone à l’été. Ronald Koeman l’y attend à bras grands ouverts.

La direction du Barça vise Sergio Agüero

Pour engager Memphis Depay, le club présidé par Joan Laporta (depuis le 7 mars) ne payera pas d’indemnité, sauf des primes à la signature. Une opportunité donc pour les Blaugrana en crise financière. Cependant, la direction du Barça est également intéressé par les services de Sergio Agüero, aussi en fin de contrat à Manchester City en juin 2021. L’attaquant argentin (33 ans en juin) est un serial buteur, comparativement à Memphis Depay (27 ans). Mais, il n’incarne pas le renouveau annoncé par les nouveaux dirigeants catalans. Malgré cela, le journal AS évoque un réel intérêt de Joan Laporta pour ‘’Kun’’.

Le coach des Blaugrana en sursis

Du coup, le dossier du capitaine de l' OL pourrait se compliquer. Le journaliste espagnol Oriol Domènech confirme que l'arrivée de Memphis Depay au FC Barcelone est conditionnée par le futur de Ronald Koeman sur le banc de touche du club. Il faut indiquer que l'élimination du Barça de la Ligue des champions en 8e de finale relance le débat sur l'avenir du coach de 58 ans. Nommé le 19 août 2020, il est sous contrat jusqu'en juin 2022. Toutefois, l'issue de la saison en cours pourrait sceller son sort. En d'autres termes, si les Blaugrana ne sont pas champions, le successeur de Quique Setién pourrait être limogé. Un scénario qui serait profitable à Jean-Michel Aulas, Juninho et Rudi Garcia, tous favorables à la prolongation du contrat de Memphis Depay à l' OL.













