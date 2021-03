PSG : Paris change complètement de braquet pour son mercato !

Publié le 11 mars 2021 à 16:30

Le nouveau visage du PSG risque d'être surprenant la saison prochaine. Alors que les Parisiens viennent d'éliminer le FC Barcelone en huiitèmes de finale de la Ligue des champions, la rumeur Lionel Messi se fait de plus en plus pressante. Mais il rest eun problème à régler pour Leonardo et le Paris Saint-Germain : la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, dont le bail prendra fin en juin 2022 chez les champions de France. Cependant, la direction parisienne sera prête à une grosse surprise pour son mercato d'été.

Cristiano Ronaldo proche du PSG ?

"Selon nos informations, le PSG suit attentivement la situation du champion d’Europe portugais, poussé vers la sortie à la Juventus Turin. En cas de départ de Kylian Mbappé, le club espère attirer Lionel Messi ou CR7." Le Parisien a lâché une petite bombe au lendemain de la qualification du PSG en quarts de finale de la C1. En effet, le club parisien serait donc aussi sur la piste Cristiano Ronaldo, dans le dur à la Juventus après l'élimination des Turinois contre le FC Porto mardi. "Signer Cristiano Ronaldo était une erreur absolue. Je l'ai dit dès le premier jour, a clamé l'ancien président de la Juve, Giovanni Cobolli, sur Radio Punto Nuovo. C'est un grand joueur, un champion, mais trop cher. Maintenant, tout est entre les mains de la Juventus, qui lui verse un million d'euros pour chaque but qu'il marque. Maintenant, la Juventus a besoin d'une reconstruction et devrait se passer de Cristiano Ronaldo à la fin de la saison. Je ne peux pas blâmer Pirlo. Andrea Agnelli a pris beaucoup de risques et ne voulait pas non plus de Maurizio Sarri. Il l'a accepté parce que c'était le choix de Fabio Paratici et Nedved."

"À Paris, on suit attentivement la situation, écrit en parallèle Le Parisien. Le contact n'a jamais été interrompu entre son agent, le puissant Jorge Mendes, et Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG. Les premiers contacts remontent au début de l'ère qatarienne et se sont intensifiés en 2015 alors que le club de la capitale préparait la succession de Zlatan Ibrahimovic, parti en juin 2016. Le 3 novembre 2015, au plus fort de la rumeur, on se souvient tous de cette image lors d'un match de poule de la C1 avec un Cristiano Ronaldo venant parler à l'oreille de Laurent Blanc alors entraîneur du PSG. Entre Jorge Mendes et Al-Khelaïfi, c'est depuis le grand amour. Les deux hommes échangent régulièrement, s'envoient des messages matinaux sur tout et rien à la fois, souvent sous la forme de vidéo où l'un se filme en disant simplement bonjour à l'autre. Comme deux amis qui entretiennent un lien indéfectible."

CR7 à Paris ? Pas avec Kylian Mbappé

Un lien qui pourrait donc se concrétiser par la venue de la star portugaise cet été, pour un dernier challenge, cette fois avec le PSG. Mais il faudra pour voir arriver Cristiano Ronaldo à Paris que Kylian Mbappé décide de tenter l'aventure ailleurs. Et Nasser al-Khelaïfi ne semble pas imaginer l'une de ses stars quitter le club. "Neymar et Mbappé sont parisiens, toujours ils vont rester parisiens. On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian Mbappé, les discussions resteront confidentielles, mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous", a déclaré le président du PSG après le match contre le Barça, mercredi soir.













Par Matthieu