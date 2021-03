PSG : Prolongations, Messi, Ronaldo, Leonardo déballe tout

Publié le 11 mars 2021 à 23:00

Au lendemain de la qualification du Paris Saint-Germain, Leonardo s’est livré sur les dossiers du club de la capitale. Le directeur sportif du PSG a notamment abordé les prolongations de ses stars Mbappé et Neymar. Il a également rétabli la vérité sur les cas de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Leonardo balance sur les prolongations de Mbappé et Neymar

Après la sortie de Nasser Al-Khelaïfi sur Mbappé et Neymar, Leonardo en a dit plus sur les dossiers chauds du PSG. Les deux attaquants sont à un an de l’expiration de leur contrat et Paris tente de les prolonger. Interrogé par RMC Sport ce jeudi, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a confirmé cette tendance. « Vous savez qu’on veut les prolonger, il n’y a pas de secret, on discute avec eux, on essaye d’arriver à la conclusion le plus vite possible, de connaître la position de chacun », a d’abord expliqué le Brésilien. Dans sa sortie, le dirigeant parisien a notamment clarifié la situation du champion du monde tricolore. Lequel serait moins enclin à rempiler contrairement à son coéquipier brésilien.

« On va arriver au moment où chacun fera ce qu’il a envie de faire. Kylian Mbappé est sous contrat avec le PSG jusqu’au 30 juin 2022, c’est un fait, il reste quand même 15 mois, on a envie de parler pour prolonger, on a parlé des détails, tout le monde le sait, on va arriver au moment où il va se positionner. On parle très clairement », a lâché le directeur sportif du Paris Saint-Germain avant d’aborder d’autres dossiers concernant le mercato du club. Il a notamment été interpellé sur les possibles arrivées de Cristiano Ronaldo et/ou Lionel Messi dans la capitale.

PSG : Les vérités de Leonardo sur Ronaldo et Messi

Pour Leonardo, le PSG est bien intéressé à l’idée de signer les deux grands rivaux. Mais pour le moment, Paris n’a encore avancé aucun pion dans ces dossiers. Le technicien brésilien estime que ces opérations seront tributaires de l’évolution de la crise financière liée à la pandémie. « Il n’y a rien de concret pour un autre joueur. On est aussi obligé de mesurer l’impact financier de cette saison, compliquée avec la pandémie […] On est en position de parler avec les plus grands joueurs, mais aujourd’hui, on n’a aucune négociation en cours avec aucun joueur », a-t-il assuré.













Par Ange A.