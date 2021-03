PSG : Draxler, Pochettino sur la même longueur que Leonardo ?

Publié le 12 mars 2021 à 08:30

Alors que son contrat expire cet été, l’avenir de Julian Draxler reste flou avec le PSG. Après Leonardo, Mauricio Pochettino pousserait pour une prolongation du milieu de 27 ans.

Vers une prolongation de Draxler au PSG

Comme la saison dernière, Leonardo devra encore se pencher sur les dossiers de prolongation de contrat. Mais cette fois, le directeur sportif du Paris Saint-Germain n’entend pas laisser filer certains éléments libres. Longtemps considéré comme un indésirable, Julian Draxler fait aujourd’hui partie des joueurs que Leonardo souhaite prolonger. « Draxler est en fin de contrat. On va voir la situation. Je pense qu’il faut le garder, il a eu moins d’opportunités pour partir, mais il est important dans le club. On va voir comment ça va se finir, sa situation », avait notamment confié le technicien brésilien. L’Équipe révèle que Mauricio Pochettino partage le même point de vue que le directeur sportif parisien.

Le cas de Draxler déjà réglé par Pochettino ?

Pour le quotidien sportif, le nouveau coach du PSG souhaite conserver Julian Draxler. Même si l’Allemand (56 sélections/7 buts) n’est pas un titulaire, le technicien argentin apprécie sa polyvalence et ses qualités techniques. Depuis l’arrivée de Pochettino, le polyvalent milieu allemand n’a disputé que 7 des 16 rencontres dirigées par son nouvel entraîneur. Comme le note le journal, Paris souhaite prolonger l’ancien de Wolfsburg pour assurer ses arrières. Avec la crise financière liée à la pandémie actuelle, le club de la capitale n’est pas certain de pouvoir lui trouver un remplaçant à la hauteur et à moindre coût. Reste plus qu’à savoir quelle sera la réponse de l’Allemand qui a toujours souhaité aller au terme de son contrat quand il était annoncé sur le départ.













Par Ange A.