Transféré cet été à Al Ahli SC, Julian Draxler a déjà réfléchi à la suite de sa carrière. Le milieu de terrain allemand a identifié son prochain club.

Mercato PSG : Julian Draxler veut aider un de ses clubs formateurs

Indésirable au Paris-Saint-Germain, Julian Draxler a rebondi cet été. En signant à Al Ahli SC, le milieu de terrain allemand a surpris les spécialistes. Certes, il a suivi une trajectoire similaire à celle de son ancien coéquipier Marco Verratti. Mais les deux ont rejoint un championnat bien moins côté que celui de l'Arabie saoudite, qui a attiré de nombreuses stars. Karim Benzema, N'Golo Kanté, Fabinho, Roberto Firmino... la liste est longue.

Peu en vue après un dernier prêt peu concluant au SL Benfica, Draxler a donc fait le choix de l'argent. Le joueur lui-même l'a avoué sur LinkedIn : « Ce serait un mensonge si l’aspect financier n’était pas crucial dans cette affaire ». Pour le moment, il a disputé 2 matchs sur 2 possibles depuis son arrivée. Pour un bilan de 2 passes décisives. Des débuts corrects qui lancent idéalement sa nouvelle aventure au Qatar. Pourtant, Draxler a une idée derrière la tête depuis cet été. L'international allemand aimerait aider Schalke 04, son club formateur selon Sky. Les Bleu & Blanc sont actuellement seizièmes de Bundesliga 2 après 8 journées.

Julian Draxler : « Jouer à nouveau pour Schalke serait un rêve »

Le club de Schalke 04 est bien ancré dans le coeur de Julian Draxler. Là-bas, il y a disputé 170 matchs pour 30 réalisations. Seule son aventure au PSG (198 matchs, 26 buts) a été plus fructueuse en terme de temps de jeu.

Alors forcément, quand il voit les Bleus Royaux à la peine en championnat, le milieu de terrain de 30 ans est sensible à leur situation. Il espère pouvoir les aider dans un futur proche. « L’idée de chausser à nouveau mes crampons pour Schalke à un moment donné est toujours dans mon esprit, et je n’y ai pas renoncé. Bien sûr, cela dépend toujours un peu du moment et de la situation générale. Mais jouer à nouveau pour Schalke à l’Arena serait bien sûr un rêve » a-t-il lâché. Une déclaration qui ne devrait pas vraiment plaire aux dirigeants d'Al Ahli.