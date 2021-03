LOSC : Galtier se méfie de l’AS Monaco, un concurrent direct

Publié le 12 mars 2021 à 22:30

L’AS Monaco reçoit le LOSC, dimanche (17h05), lors de la 29e journée de Ligue 1. Il s’agit du match entre le leader et le 4e de la Ligue 1. Christophe Galtier se méfie donc des Monégasques lors de cette confrontation directe entre deux équipes en course pour le titre de champion 2021.

LOSC : Galtier veut mettre l'AS Monaco à 10 points

Le LOSC se déplace sur le terrain de l’AS Monaco, dimanche. L’objectif du club nordiste a été dévoilé par son entraîneur. Pour Christophe Galtier, son équipe doit tout faire pour gagner au stade Louis-II, afin de mettre le club du Rocher à distance. « Ça nous ferait 10 points d'avance sur l’ASM, à 9 journées de la fin. Avec plus d'un point par journée à reprendre, ce serait difficile pour eux, mais on ne sait jamais », a-t-il indiqué en conférence de presse d’avant-match.

En effet, Lille OSC a 7 points de plus que l’AS Monaco avant le match qui les oppose. En cas de défaite des Dogues, le club du Rocher se rapprocherait à 4 points. C’est le scénario que le patron du staff technique des Lillois redoute. « Ce déplacement à Monaco est un rendez-vous très attendu. On jouera pour gagner et on verra comment se déroule le match. Si on est en difficulté, peut-être qu'à l'arrivée on se contentera d'un point, mais je ne veux pas que mes joueurs soient dans un autre état d'esprit que celui de jouer pour gagner. Après, dans l'absolu, maintenir Monaco à 7 points, ce serait pas mal, mais on a la possibilité de les mettre à dix points », a-t-il confié.

L'effectif des Monégasques impressionne le coach de Lille OSC

Christophe Galtier se méfie du club de la principauté, dont l’effectif compte des joueurs de qualité et de renom. « L’AS Monaco a une qualité et un potentiel offensif supérieur. Elle est un peu comme nous, elle a un bon banc... Quand on a sur le banc Aleksandr Golovin, qui entre en cours de match, Stevan Jovetic et Cesc Fabregas, ou encore le jeune Krépin Diatta qui les a rejoints récemment aussi. Sur le plan offensif, la qualité des entrants, et l'expérience des joueurs... Et puis leur entraîneur (Niko Kovac) a fait du très bon travail, il gère très bien l'effectif », a fait remarquer le coach du LOSC.













Par ALEXIS