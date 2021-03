Real Madrid Mercato : Mbappé ou Haaland, un cadre a tranché

Publié le 13 mars 2021 à 08:30

Avec un Karim Benzema au top mais vieillissant, le Real Madrid doit renforcer son attaque cet été. Le club espagnol devrait choisir entre Kylian Mbappé et Erling Haaland pour épauler l’avant-centre tricolore. Capitaine des Merengues, Sergio Ramos a dévoilé sa préférence entre ces deux cracks.

Mbappé ou Haaland, le choix de Sergio Ramos

Comme tous les grands clubs européens, le Real Madrid est cité quand il s’agit des dossiers chauds du mercato. Ces dernières années, le champion d’Espagne en titre est présenté comme un sérieux prétendant de Kylian Mbappé. Longtemps annoncé sur les tablettes des Merengues, l’attaquant du PSG rechignerait à prolonger pour signer à Madrid. Outre le champion du monde tricolore, la Maison Blanche s’intéresserait également au profil d’Erling Haaland. Du haut de ses 20 ans, le Norvégien empile des records de précocité en Ligue des champions. Cadre du vestiaire madrilène, Sergio Ramos a été invité à choisir entre ces deux cracks. Le capitaine du Real penche pour le buteur de Dortmund, dont le coût serait dans les cordes de son club affecté par la crise financière liée à la pandémie actuelle.

Haaland plutôt que Mbappé pour Ramos

« Je pense qu’actuellement, cela serait plus facile de recruter Haaland. Avec Mbappé, les circonstances sont plus compliquées. Pour le Real Madrid, cela ne serait pas mauvais de se renforcer avec Haaland. Il peut avoir un énorme rendement pour le Real Madrid. Mbappé aussi, mais cela sera plus difficile de le recruter », a confié le défenseur espagnol dans un live sur Twitch. Pour sa deuxième année à Dortmund, le géant norvégien compte 31 buts et 8 passes décisives en 29 apparitions. Sa valeur marchande est estimée à 110 millions d’euros sur Transfermarkt. Celle de Kylian Mbappé, auteur de 26 réalisations et 9 assists cette saison, culmine à 180 millions d’euros selon le site spécialisé.













Par Ange A.