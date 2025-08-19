OL Mercato : Le départ de Descamps précipité par Greif ?

L’arrivée effective de Dominik Greif à l’OL pourrait ouvrir la porte au départ de Rémy Descamps qui vise le statut de numéro un.

Mercato : Dominik Greif arrive en tant que titulaire

A la suite du transfert de Lucas Perri de l’OL à Leeds United, Rémy Descamps espérait être le successeur direct du gardien de but brésilien à Lyon. Mais ce ne sera pas le cas ! Le club rhodanien a décidé de recruter un nouveau portier titulaire pour remplacer Perri. Le choix des dirigeants du club rhodanien s’est porté sur Dominik Greif. Il a été recruté au RCD Majorque en Espagne.

Il a signé officiellement un contrat de quatre ans à l’Olympique Lyonnais, lundi. Après avoir manqué la première journée de Ligue 1, l’international slovaque (5 sélections) devrait être aligné contre e FC Metz, samedi (21h05) au Groupama Stadium. Il renverrait ainsi Rémy Descamps sur le banc de touche.

OL : Descamps ne veut plus être doublure, va-t-il claquer la porte ?

Crédité d’un bon match lors de la victoire des Gones contre le RC Lens, le Français a le statut de doublure selon Paulo Fonseca. Face au choix clair de l’entrainer de l’OL, Rémy Descamps ne cache pas son envie d’ailleurs. Il veut rejoindre un club où il serait enfin titulaire, après trois saisons (2021-2024) dans l’ombre d’Alban Lafont au FC Nantes, puis toute la saison dernière passée sur le banc de touche Lyonnais.

Cependant, le portier de 29 ans est sous contrat jusqu’en juin 2027 et doit de ce fait négocier son départ. Si l’avenir de Rémy Descamps à Lyon est incertain, l’arrivée de Dominik Greif « vient alourdir la hiérarchie des portiers lyonnais » selon Olympique-et-Lyonnais.

Le média spécialisé s’interroge désormais sur le futur du portier formé au LOSC et au PSG à l’OL.

« Quid de Rémy Descamps, qui veut être numéro un comme il l’a confié début août ? Son agent aussi l’évoquait dès le mois de juin. Cela présage-t-il d’un départ durant les deux dernières semaines de mercato ? », s’est-il demandé.